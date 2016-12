Ärger im Medical Valley Center: Baumängel entdeckt

Zentrales Treppenhaus ist gesperrt — Fehler bei der Statik - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - Im Spätsommer sind die ersten Mieter in das Medical Valley Center eingezogen. Kurz vor der offiziellen Eröffnung am 9. Januar gibt es Ärger: Das Haupttreppenhaus musste wegen statischer Probleme gesperrt werden.

Lieber auf dem Boden bleiben: Das Haupttreppenhaus im Medical Valley Center ist seit Wochen aus Sicherheitsgründen gesperrt. © Foto: Roland Huber



Lieber auf dem Boden bleiben: Das Haupttreppenhaus im Medical Valley Center ist seit Wochen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Foto: Foto: Roland Huber



Vor etwa zwei Wochen hat die Stadt das Haupttreppenhaus gesperrt, wie Bauamtsleiter René Franz auf Nachfrage der NN erklärt. Der Grund: Bei einer Abnahme haben städtische Mitarbeiter festgestellt, dass die DIN–Normen in mehreren Bereichen nicht eingehalten worden sind.

Zu gefährlich

Was sehr abstrakt klingt, heißt konkret: Es besteht die theoretische Gefahr, dass die Treppe einstürzt. Die freischwebende Treppe wird im Prinzip über das Geländer getragen, aber „der statische Verbund ist nicht sicher“, sagt René Franz. Damit sei das gesamte Tragwerk problematisch. Zu den Schwachstellen gehört der Verbund zwischen Geländer und Treppe.

Die Stadt ist mit Hochdruck darum bemüht, das Malheur in ihrem Prestige-Objekt zu beheben. Externe Prüfstatiker, Architekten und städtische Mitarbeiter untersuchen gerade, was genau falsch gelaufen ist und vor allem, wie es sich beheben lässt. „Der Treppenbauer muss die Mängel beseitigen, wir haben so lange einen Teil des Geldes zurückbehalten“, betont Wirtschaftsförderer Viktor Naumann. Neben der Treppe gab es auch Nachbesserungsbedarf bei den Türen.

Ohne Kollateralschäden

Beim Medical Valley Center scheint eine einfache Lösung nicht in Sicht. Schließlich ist das Haus drumherum schon gebaut, die riesigen Fertigteile der Treppe auszutauschen, wäre kompliziert. Die Herausforderung ist, möglichst wenig Kollateralschäden zu produzieren. Wie lange die Treppe geschlossen bleiben wird, darüber könne er noch keine Angaben machen, sagt René Franz.

Im Moment müssen die Mieter den Aufzug nehmen oder über das zweite Treppenhaus gehen. Abgesehen von dem Bau-Ärger läuft es mit dem Innovationszentrum gut, findet Alt-Oberbürgermeister Franz Stumpf, der als einer der Geschäftsführer des Medical Valley Centers fungiert. Zu den Mietern zählen die Kaiser Elektroplanung 4.0 und ein Geschäftsbereich des Folienspezialisten Infiana.

BEKE MAISCH