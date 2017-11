Ärger über den täglichen Stau in Ebermannstadt

Straßenbauamt kündigt Veränderungen auf der Bundesstraße 470 an - vor 52 Minuten

EBERMANNSTADT - An den Lichtsignalanlagen der Stadt beobachten seit einem Jahr 19 Videokameras die Verkehrsströme. Vom Staatlichen Bauamt Bamberg legte Norbert Schmitt dem Stadtrat jetzt eine Analyse über Staus und Wartezeiten vor und zeigte Lösungsansätze zum Isek-Thema "Verkehrsentwicklung".

Stau auf der Bundesstraße 470 mitten durch Ebermannstadt: Das Staatliche Bauamt probiert im kommenden Jahr einige bauliche Veränderungen aus, um das Problem in den Griff zu bekommen. © Archivfoto: Berny Meyer



Schmitt verwies auf ein Verkehrsgutachten aus dem Jahr 1995. Die Probleme an den Knotenpunkten Schulstraße, Breitenbacher Straße und Ramstertalstraße gab es damals schon, wenn auch nicht mit den heutigen Staulängen an den Ampeln bis zu 260 Meter, die sich in der nächsten Grünphase wieder abbauten.

Eine große Rolle spiele bei den Staus der ÖPNV; in 15 Minuten wurden 32 Busse gezählt. An den Haltestellen an der B 470 und den Linksabbiegerspuren in Richtung Schulzentrum und der Straße "Zum Breitenbach" entwickelten sich die Blockaden der Geradeausspuren. "Wachsende Ungeduld" führe zu Abkürzungen über Gehwege und den "Schleichweg Friedhofstraße", einher damit gingen Verkehrsgefährdungen.

Steuerungsprobleme der Ampeln seien durch umprogrammierte Schaltphasen zumindest teilweise gelöst, bemerkte der Verkehrsplaner nicht ohne den Appell, die Gegebenheiten in Zusammenarbeit mit dem Bauamt weiter zu verbessern. Ab 2018 wird durch Markierungen oder Umbau die Einmündung aus dem Eschlipper Tal in die B 470 verändert. Linksabbieger erhalten mehr Aufstellflächen. Als Einbahnstraße (mit Verkehrsrichtung Innenstadt) soll die Straße "Zum Breitenbach" getestet werden. Erwartet wird eine Leistungserhöhung. Das größte Vorhaben sind Markierung und Umbau des südlichen Parkstreifens an der B 470 zwischen Schulstraße und Breitenbacher Straße in einen zusätzlichen Fahrstreifen.

Bedenken meldete dazu der 3. Bürgermeister Rainer Schmeußer (CSU) an: "Der Verkehr rückt näher an die Häuser." Eine Optimierung des Knotens B 470, Kirchplatz, Schulstraße verspricht sich Norbert Schmitt durch den Einbahnverkehr in der Schulstraße aufwärts. Mit dem Ziel verbunden, das Verkehrsaufkommen zu reduzieren, ist die Untersuchung für eine bauliche Umgestaltung der Friedhofstraße anberaumt.

Zu kurz gekommen ist NLE-Rat Peter Morys bei den Ausführungen der "neuralgische" Stau aus der Pretzfelder Straße. Eine Lösung habe hier eher was mit der "Hardware" zu tun, aber wie bei allen Maßnahmen sei zunächst eine verkehrsrechtliche Prüfung vorgeschaltet, bremste der Verkehrsexperte Schmitt.

"Viele Autos waren in der Präsentation zu sehen, aber wo bleiben die Radfahrer, Fußgänger, Pulks von Schülern vor und nach den Unterrichtszeiten"?, hakte Bernhard Hübschmann (NLE) nach. Eine Aufplanung werde auf keinen Fall ohne deren Berücksichtigung erfolgen, betonte Norbert Schmitt. Der innerstädtische (Mehr-) Verkehr sei mit den vorgestellten Maßnahmen zu koppeln, machte Erwin Horn (NLE) deutlich. "Erst mal sacken lassen, wir müssen heute nicht über Einbahnstraßen entscheiden", merkte Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) an.

Gebilligt wurde ferner der Bauleitplan "Oberes Tor", betreffend den (Rewe-)Lebensmittelvollsortimentermarkt im nördlichen Bereich mit 1650 Quadratmetern Verkaufsfläche. Tristan Schüttler vom Ingenieurbüro Weyrauther berichtete zu den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung: Negative Auswirkungen seien nicht zu erwarten.

Im Rahmen des Isek-Verkehrsgutachtens beleuchtete Martin Heinze vom Büro Schlothauer & Wauer das Verkehrsaufkommen: Prognostiziert sind täglich 800 Fahrzeuge mehr, auf der Hauptstraße ist eine zehnprozentige Verkehrsmehrung vorhergesagt.

CSU-Rat Klaus Neuner warf der Bürgermeisterin "Ungereimtheiten" vor. Der Stadtrat sei über hier befindliche Kanäle und den Hochwasserdamm nicht richtig informiert worden. Er beantragte, den Beschluss zurückzustellen.

"Auf die Einwände eines Privaten zur Deichanlage im Hochwasserfall sind wir in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt eingegangen, Leitungsrechte sind gesichert, geregelt ist mit dem Freistaat die Befahrbarkeit des Damms zur Wehranlage." So beantwortete Geschäftsführer Johannes Pohl vom Investor Sontowski & Partner die Frage. Daraufhin zog Neuner seinen Antrag zurück. Bei Gegenstimmen von Neuner, Martin Vogler (CSU) und WGO-Rat Christian Sponsel billigte der Stadtrat die Änderung des Bebauungsplans.

MARQUARD OCH