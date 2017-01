Ärger über „windige Gummistiefel“ für Feuerwehrjugend

KERSBACH - Mit Wolfgang Eismann hat die Freiwillige Feuerwehr Kersbach ein neues Ehrenmitglied das bei der Jahreshauptversammlung in Abwesenheit ernannt wurde.

Kersbachs Feuerwehr-Vereinsvorsitzender Dietmar Schneider (re.) gratuliert Josef Schlegel zu dessen 60-jähriger Mitgliedschaft. Links Feuerwehr-Kommandant Klaus Hoffmann. Foto: Alexander Hitschfel



Es hat Tradition, dass die Feuerwehr Kersbach zwischen den Jahren ihre Hauptversammlung abhält. Man traf sich in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses. Vereinsvorsitzender Dietmar Schneider gab in gewohnt flapsiger Art und Weise seinen Bericht über das letzte Vereinsjahr. Besonders freute er sich über den Besuch von OB Uwe Kirschstein. „Der geht nämlich nicht zu jeder Feuerwehr“, meinte Schneider augenzwinkernd im Hinblick darauf, dass Kirschsteins Fernbleiben bei den letzten Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim für Verärgerung bei so manchem Feuerwehrverantwortlichen sorgte.

Kirschstein gab zurück, dass er nicht nur gerne zur Kersbacher Feuerwehr komme, sondern auch die anderen Wehren gerne besuche, was aber wegen Terminüberschneidungen nicht immer funktioniere. Er halte nicht viel von „Veranstaltungs-Hopping“, sondern wolle jede Veranstaltung komplett besuchen.

Auch wenn es mit dem Anbau des Feuerwehrhauses wohl noch etwas dauere, habe er schon die Genehmigung für den Einbau der Dieselabsaug-Anlage in der Fahrzeughalle erteilt. „Schließlich geht es hier um Sicherheit“, betonte Kirschstein. Nachdem sich die Helfer auch in der Fahrzeughalle umziehen müssten, habe er entschieden, schnell zu handeln und die Anlage schnellstmöglich einzubauen.

Kommandant Klaus Hoffmann: Insgesamt habe man 45 Einsätze absolviert, darunter 16 Brandeinsätze, 16 Technische Hilfeleistungen, sechs sonstige Einsätze und sieben Sicherheitswachen. In Summe 830 Einsatzstunden; bei 53 Aktiven ein Mittelwert von 16 Einsatzstunden pro Monat, so der Kommandant. Unter den Aktiven sind auch elf Frauen. 24 Helfer wurden zu Atemschutzträgern ausgebildet. Nach Meinung des Kommandanten dürften es mehr Übungsstunden geben. Man komme derzeit auf 478, was noch steigerbar wäre.

Unrealistische Gewichtsangabe

Problematisch sieht Hoffmann die Lastenbeschränkung des 7,5-Tonnen Einsatzfahrzeuges der Kersbacher Wehr. Pauschal werde nach DIN jeder Mitfahrer mit 80 Kilogramm veranschlagt – was nach Meinung von Hoffmann absolut unrealistisch ist.

Dies bedeute, dass der Fahrer sich dann schnell des Fahrens ohne Führerschein strafbar mache; außerdem erlösche die Betriebserlaubnis. Aufgrund der Ansiedlung an Großbetrieben auf Kersbacher Flur müsste man hier eine andere Lösung finden; näher ging Hoffmann aber nicht darauf ein.

In Vertretung des Jugendwartes verlas Klaus Hoffmann auch dessen Bericht. Verärgert zeigte sich die Jugendleitung, aber auch der Kommandant, dass man von der Stadt für die Jugendlichen „windige Gummistiefel“ als Einsatzkleidung bekommen habe, die gerade einmal sechs Euro pro Person gekostet hätten. „Wir hätten sogar die Mehrkosten für ordentliches Schuhwerk getragen“, sagte Hoffmann kopfschüttelnd. Die Jugendlichen würden sich nun selbst entsprechendes Schuhwerk auf eigene Kosten beschaffen, was ja eigentlich Aufgabe der Stadt sei.

Nur neun Meldeempfänger von der Stadt

Ein weiteres Problem sprach der Kommandant mit der Alarmierung an. Gerade einmal neun Meldeempfänger habe die Stadt angeschafft, bei den restlichen 25 Empfängern handele es sich um Privatanschaffungen der aktiven Mitglieder. Alle Meldeempfänger laufen derzeit analog. „Müssen die Feuerwehrdienster sich digitale Geräte auf eigene Kosten anschaffen?“, fragte Hoffmann. Ein Meldeempfänger koste mehrere hundert Euro. Man müsse sich überlegen, ob man nicht die Feuerwehralarmierungssirene abbaue.

Diese Idee kam bei Stadtbrandinspektor Jürgen Mittermeier nicht gut an. Er überlege, ob man nicht eine Sirene auf dem Dach in der Egloffsteinstraße anbringen solle. Enttäuscht zeigte sich Hoffmann über den Stand des Anbaues des Feuerwehrhauses. Passiert sei nicht viel, kritisierte Hoffmann.

Verdiente Mitglieder wurden geehrt: 40 Jahre gehören Günter Eismann, Heinrich Eismann, Roland Emmert, Hans Greif, Georg Herold, Gerhard Hoffmann, Johannes Köhl, Hans Kotz, Otmar Maldet, Horst Meister, Dietmar Schneider, Bernhard Seidel und Franz-Karl Wagner der FFW Kersbach an. Hans Platzer kann auf stolze 50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Eine nicht alltägliche Ehrung gab es für Josef Schlegel. Er wurde nämlich für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt.

