Ein Schaden von rund 50.000 Euro ist in der Nacht zum Montag beim Brand einer Ausschankhütte auf dem Stadtstrand entstanden.

Hinter der Redewendung "Kleider machen Leute" verbirgt sich eine Novelle Gottfried Kellers, die Jürgen Gutschmann nun für die Bühne bearbeitet hat. Der Leiter des theaterNEUN und seine Nachwuchsschauspieler zeigen am kommenden Wochenende im Jungen Theater eine spannende Geschichte um Schein und Sein. Bei den Proben wurde bereits deutlich, dass es drei sehenswerte Aufführungen werden - spannend, erfindungsreich, mitreißend.

Petrus war ihnen an diesem Weißen Sonntag wohlgesonnen: Neun Jungs und Mädchen begingen am Sonntag bei besten Frühlingswetter ihre Erstkommunion - zusammen mit dem Musikverein Pretzfeld.

Großer Trubel am Weißen Sonntag 2018 in Buckenhofen: 24 Kinder haben in St. Josef ihre erste heilige Kommunion gefeiert.