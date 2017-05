Ärztehaus in Effeltrich mit Ministerin Huml eingeweiht

1,8 Millionen Euro-Großprojekt nun offiziell abgeschlossen - vor 25 Minuten

EFFELTRICH - In Anwesenheit der bayerischen Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml und wichtiger lokaler Amtsträger wurde das Ärztehaus Effeltrich in der Hauptstraße geweiht.

Das Effeltricher Ärztehaus, das dank eines privaten Investors gebaut worden ist, hat schon seit Januar offen, jetzt durchschneiden die Ehrengäste, 3.v.r. Gesundheitsministerin Melanie Huml, das rote Band. © Dagmar Niemann



Gastgeber der festlichen Stunde war Rainer Lang, Vorstand der Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim und Investor des Projektes. Anlässlich der Weihe erzählte er wesentliche Punkte von Planung und Realisation. Lang schlug den Bogen von den ersten Planungen zu Beginn des Jahres 2015 und dem Grundstückserwerb durch die Gemeinde im Juli über den ersten Spatenstich noch im November des gleichen Jahres bis zum Richtfest im April 2016.

Nach Gruß- und Dankesworten von Bürgermeisterin Kathrin Heimann, Landrat Hermann Ulm und MdL Michael Hofmann (CSU) an Investor Rainer Lang, der für stattliche 1,8 Millionen Euro das Ärztehaus bauen ließ, sowie mit anerkennenden Worten an alle, die an der Realisierung des Projektes beteiligt waren, stellte Gunter Reinhardt die medizinischen Helfer vor, die den meisten Patienten altbekannt sind, kümmern sie sich doch schon seit Januar um die Krankheiten der Einwohner aus der Verwaltungsgemeinschaft.

Zu den einzelnen Nutzern: Im Erdgeschoss befindet sich die Gemeinschaftspraxis der Allgemeinärztin Beate Reinhardt und des Internisten Gunter Reinhardt sowie der Kinderärztin Gabriela Kreller-Laugwitz; alle drei arbeiten seit 15 Jahren in Effeltrich; die modernen Praxisräume würden ihnen ihren Dienst sehr erleichtern, beteuerten die Mediziner unisono.

Im ersten Stock praktiziert die Physiotherapeutin Heike Gabler und im Dachgeschoss betreut die Logopädin Eva-Lena Weber in ihrer neuen Praxis die Patienten. Außerdem befindet sich unter dem Dach dieser sozialen Einrichtung auch die von Anja Bauer geleitete Zweigstelle des Homecare-Unternehmens n:aip-Netzwerk Fränkische Schweiz, das auf außerklinische Intensiv- und Palliativtherapie spezialisiert ist und schwerkranken Patienten und ihren Angehörigen hilft, mit ihrem Leiden und der daraus resultierenden Lebenssituation zurechtzukommen.

DAGMAR NIEMANN