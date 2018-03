ASB Forchheim: Die zwei Neuen sind alte Hasen

FORCHHEIM - Die neuen Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Forchheim heißen Sebastian Beetz und Walter Horsch.

Glücksfall, dass sie bereit waren: Vorstand Stefan Schick mit den beiden neuen Geschäftsführern des ASB Forchheim. © Foto: Alexander Hitschfel



Nach reiflicher Überlegung kam man überein, den Posten des Geschäftsführers zu teilen und die zwei Positionen aus den eigenen Reihen zu besetzen, so der Vorstandsvorsitzende des ASB Forchheim, Stefan Schick.

Beetz ist seit fünf Jahren hauptamtlich im ASB beschäftigt. Walter Horsch steht inzwischen seit 25 Jahren in den Diensten des ASB Forchheim und war dort bisher unter anderem als Fahrdienstleiter eingesetzt. Ziel der beiden Mitarbeiter in der Geschäftsleitung des ASB ist es, den ASB wieder in ruhigere Fahrwasser zu führen. Beide sprechen von einer "intensiven Zeit" in den vergangenen Monaten.

Die neuen Kollegen wollen auch die Mitgliederzahlen steigern und die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren. Generell müsse der Verein der Bevölkerung ein stimmiges Angebot vorlegen, auf das jeder gern einzugehen bereit sei, so Sebastian Beetz. Der frühere ASB-Geschäftsführer ist im Februar in den Ruhestand gegangen.

