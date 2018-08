ASB-Wünschewagen kommt nach Forchheim

Die Hilfsorganisation macht Schwerstkranken eine Freude - vor 42 Minuten

FORCHHEIM - Ehrenamtliche Helfer gesucht: Der ASB-Wünschewagen Franken ermöglicht ab Dezember auch in Forchheim schwerstkranken Menschen die Fahrt zu ihrem Sehnsuchtsziel.

Ab Dezember auch in Forchheim: Der "Wünschewagen" des ASB. © Hannibal



Ab Dezember auch in Forchheim: Der "Wünschewagen" des ASB. Foto: Hannibal



Noch einmal ans Meer, einen letzten Ausflug mit der Familie oder mit dem Fußballverein im Stadion mitfiebern: Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) erfüllt schwerstkranken Menschen letzte Wünsche. In Deutschland gibt es bereits 16 ASB-Wünschewagen. Und ab Dezember wird wir er auch in Forchheim anrollen.

Bereits jetzt werden ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht: Helfer mit fachlichem Hintergrund aus den Bereichen Gesundheit, Pflege, Rettungsdienst oder Psychologie können sich beim ASB Forchheim unter der Telefonnummer (09191) 700719 oder per E-Mail an wuenschewagen@asb-forchheim.de melden. Da das Projekt rein ehrenamtlich getragen und ausschließlich durch Spenden- und Sponsorengelder und über Mitgliedsbeiträge finanziert wird, ist eine finanzielle Unterstützung jederzeit willkommen.

„Der Wünschewagen ist ein Erfolgsprojekt an dem sich bundesweit derzeit mehr als 1200 Samariter beteiligen und so bereits mehr als 900 Herzenswünsche wahr werden ließen“, sagt Walter Horsch, Geschäftsführer des ASB Forchheim. „Wir freuen uns sehr, dass nach dem Münchner Wünschewagen ab Dezember in Franken ein zweites Fahrzeug rollen wird.“

Der Wagen ist gezielt auf die Bedürfnisse der Fahrgäste abgestimmt: Spezielle Stoßdämpfer, eine Musikanlage, ein harmonisches Konzept aus Licht und Farben und natürlich medizinische Ausstattung. Eine Rundum-Verglasung bietet einen Panoramablick auf die Umgebung.