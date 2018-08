Nachdem sich am späten Nachmittag mit Steak und Würstchen gestärkt wurde, trieben am Samstag gegen Abend die von Grundschülern gebastelten, kerzengetragenen Schiffchen in der Wiesent. Die Lichterserenade fand ihren Höhepunkt mit einer bunten Lasershow und einem Feuerwerk über dem Nachthimmel. Veranstaltet wurde das Event von der Feuerwehr Ebermannstadt.