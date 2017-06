Athletiktrainer für Effeltrichs Tischtennis-Drittligist

Aufsteiger geht Abenteuer professionell an - Ersatz für Ehret-Abgang - vor 49 Minuten

EFFELTRICH - Die Tischtennis-Hochburg Effeltrich freut sich auf das Abenteuer in der 3. Bundesliga. Nun stehen die Ligeneinteilung für die im Herbst beginnende Runde und weitere unvorhergesehene Personalien fest.

Effeltrichs Kapitän Tobias Ehret geht von Bord. © Foto: Tsimplostefanaki



Effeltrichs Kapitän Tobias Ehret geht von Bord. Foto: Foto: Tsimplostefanaki



Ein fränkisches Derby wird es gegen Wohlbach geben, dazu den prestigeträchtigen Vergleich mit Bayern München. Ansonsten treffen die DJK-Herren nach ihrem Aufstieg ins bundesweite Gefilde auf Neckarsulm, Weinheim, Grünwettersbach II, Wöschbach, Schott Jena, Post-SV Mühlhausen II und Leiselheim.

Nicht mehr in den Genuss dieser Herausforderungen kommt erwartungsgemäß Khaleel Asgarali aus Trinidad, der sich erneut der unterklassigen DJK Leutershausen anschließt. Überraschend kommt indes der Abschied des bisherigen Kapitäns Tobias Ehret, der beim Oberligisten TSV Windsbach in kürzerer Entfernung zu seinem Heimatverein TSV Stein anheuert. Mit dem slowakischen Spitzenduo Martin Guman und Martin Jaslovsky sowie Marius Zaus, Alexander Rattassep und Marco Büttner bleiben fünf Köpfe der bisherigen Truppe zusammen. In der 3. Bundesliga gilt es satt sechs nur vier Positionen zu besetzen. Trotzdem wollen sich die Effeltricher verbessern und der Aufgabe professionell stellen. Der schon in der zweiten Grade aktive ehemalige Topakteur Szillard Csölle bringt sich im Trainerstab ein und Philipp Groß vom AC Bavaria Forchheim soll die Athletik fördern.

Nach vierwöchiger Pause sind die ersten Spieler ins Fitnesstraining eingestiegen. Zaus gönnte sich gar ein weiteres Turnier, belegt danach in der bayerischen Rangliste Platz 2. Rückkehrer Christian Kalb vertrat seinen Herzensklub bei der Team-WM im Para-Tischtennis. In Bratislava sicherte sich der Noppenstratege im Doppel Bronze. Das Perspektiv-Aufgebot nicht allein für den Unterbau in der Bayernliga erweitern außerdem der alte Bekannte Markus Cansever (zuletzt Bayern München) sowie die beiden Neuzugänge Johannes Rauchmann (TTC Neunkirchen) und Michael Mideck (TSV Ebermannstadt).