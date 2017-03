Auch in Burk sorgte die Ampel für Ärger

FORCHHEIM - Die Ampelanlage an der Kreuzung am Forchheimer Bahnhof funktioniert wieder — fast einwandfrei. Und auch in Burk haben die langen Staus wegen des Ampel-Defekts ein Ende.

Weil die Baustellen-Ampel beim neuen Baugebiet Dorfäcker in Burk nicht funktionierte, bildeten sich lange Staus. Inzwischen (Foto) ist der Defekt behoben. © Berny Meyer



Seit Mittwoch ist der Mäuse-Schaden behoben, leuchten die Ampeln an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Theodor-Heuss-Allee in Forchheim wieder grün-gelb-rot und umgekehrt. Siemens-Mitarbeiter haben den Verteilerkasten ausgetauscht. Einen Haken hat die Angelegenheit: Die Induktionsschleifen vor der Ampel an der Eisenbahnstraße (wenn man vom Bahnhof hinaus fahren will) und auf der Theodor-Heuss-Allee Richtung Eisenbahnbrücke funktionieren nicht, sagt Roland Brütting von der Verwaltung.

Was damit gemeint ist: Drähte, die vor der Ampel in den Straßenbelag eingelassen sind und registrieren, dass und wie viele Autos auf Grün warten. Auf diese Weise passt sich die Grünphase selbstständig dem Verkehrsaufkommen an. Sind die Induktionsschleifen kaputt, dann herrscht immer maximale Grünphase an den entsprechenden Ampeln. Kein Beinbruch, aber auch nicht optimal, urteilt Brütting. Für die Reparatur sind einmal die Stadtwerke (Eisenbahnstraße) und einmal das staatliche Straßenbauamt zuständig. Über den Zeitrahmen wagt Brütting keine Prognose.

Ärger wegen der Ampeln gab es auch in Burk. Dort versagte die Induktionsschleife an der Baustellen-Ampel. "Die Folge waren lange Staus und viele verärgerte Autofahrer", sagt Brütting. Inzwischen hat die Baufirma den Defekt erkannt und repariert.

P.S.: Wer wissen will, was mit den Mäusen passiert ist, die die Ampelanlage an der Kreuzung am Forchheimer Bahnhof lahm gelegt haben: Laut Verwaltung hat man im Verteilerkasten keine Kadaver gefunden.

