Audi eingeklemmt zwischen Felswand und Schutzzaun

20-jähriger Fahrer und Beifahrer wie durch ein Wunder unverletzt - vor 5 Stunden

EBERMANNSTADT - Mindestens zwei Schutzengel müssen über die beiden Männer in einem Audi A3 am Dienstagabend gewacht haben, denn dass bei diesem Unfall nichts Schlimmeres passierte grenzt an ein Wunder: Zwischen Eschlipp und Ebermannstadt waren sie gegen eine Felswand geprallt.

Bilderstrecke zum Thema Unfall bei Eschlipp: Audi prallt gegen Felsen Die Unfallbilder lassen erahnen, mit welcher Wucht der Audi gegen die Leitplanke geprallt und die Felswand hinaufgefahren sein muss. Nicht umsonst blieb der Wagen eingeklemmt zwischen Felswand und dem Steinschlagschutzzaun liegen.



Der Unfall hat sich laut Polizei um 23 Uhr ereignet. Zu diesem Zeitpunkt waren der 20-jährige Fahrer und sein Beifahrer auf der Staatsstraße zwischen Eschlipp und Ebermannstadt unterwegs. Nach dem Schotterwerk wurde die abschüssige und kurvenreiche Strecke dem Tuningfan zum Verhängnis: Im Auslauf einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Audi und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Zuerst krachte das Fahrzeug in die Leitplanke, wurde dann aber durch die Wucht des Aufpralls über sie hinweg katapultiert und gegen eine Felswand geschleudert. Der Audi schlitterte noch ungefähr 20 Meter an dieser entlang, bevor er, eingeklemmt zwischen der Felswand und einem Steinschlagschutzzaun, zum Stehen kam.

Ein vorbeifahrender BMW-Fahrer reagierte sofort: Nachdem er die Notrufnummer gewählt hatte, eilte er zum Wrack des Audis, um zu helfen. Mit etwas Unterstützung des Ersthelfers konnten die beiden Insassen trotz der unglücklichen Lage des Audis selbst aus diesem klettern. "Beide hatten einen Schutzengel und Glück im Unglück!", sagte Polizeihauptkommissar Andreas Müller.

Fahrer und Beifahrer blieben laut Polizei unverletzt. Der Audi musste mit einem Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro abgeschleppt werden. Während der Bergung des Fahrzeugs waren auch die Feuerwehren Drügendorf, Eschlipp und Ebermannstadt vor Ort, um die Absperrung zu übernehmen und die Strecke auszuleuchten. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.

