Auf dem Europaradweg: Gunnar Schmidt in Flandern

Forchheimer Gunnar Schmidt radelt nach Russland und sammelt Spenden - vor 1 Stunde

CALAIS - Der Forchheimer Gunnar Schmidt hat seine erste Etappe Richtung Russland in Angriff genommen: Von Calais aus radelt er auf dem Europaradweg R1 durch Flandern.

Gunnar Schmidt radelt sich gerade ein: Die 135 Kilometer lange Tour durch Flandern ist sehr flach. © privat



„Die Anreise hat gut geklappt“, meldet sich Gunnar Schmidt aus Forchheim telefonisch in der Redaktion und berichtet davon, dass er bereits an der Promenade von Calais entlang geradelt sei. Schmidt will den Europaradweg R1 "nach Sankt Petersburg" radeln und dabei Spenden für die Deusche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) sammeln.

Gerade befindet er sich auf der ersten Etappe, einer 135 Kilometer langen Tour auf dem Europa-Radweg durch Flandern. Entlang an vielen Kanälen sei die Strecke landschaftlich reizvoll, sehr flach und damit „wunderbar zum Radeln“.

Einen Ruhetag gönnt sich Schmidt in Brügge, „zum Duschen und Akku aufladen“, bevor er sich wieder in den Sattel schwingt. Im Gepäck ein Zelt, einen Kocher und 30 Kilogramm Ausrüstung.

Gunnar Schmidt ist einer der wenigen Spender, die bereits "zwei Mal Stammzellen" abgegeben haben, um damit krebskranken Menschen zu helfen.

Wie sammelt Gunnar Schmidt Spenden für die DKMS? Auf der Croudfundingplattform www.betterplace.org hat er ein Spendenkonto errichtet. 500 Euro sind schon zusammengekommen. Alles Infos dazu gibt es "hier"