Auf dem Ex-Spinnereigelände ist Luft nach oben

Wohnungen in einstiger Industriehalle ausverkauft — Neue Projekte entlang der Wiesent - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - In die Industriehalle der alten Spinnerei zieht neues Leben ein. In 70 der 115 geplanten Wohnungen ist bereits der Estrich verlegt. Und in der Nähe plant der Investor Ecoloft AG bereits das nächste Bauprojekt.

Bald verschwindet das Gerüst, im Mai werden die Wohnungen in der ehemaligen Spinnerei in der Bayreuther Straße an die Käufer übergeben. © Foto: Roland Huber



Seit 2016 laufen die Arbeiten in der Industriehalle 7. 40 Meter tief und mehrere hundert Meter lang ist die Halle, die Platz für 115 Wohnungen zwischen 26 und 270 Quadratmetern bieten soll. Die Nordfassade, die von der Bayreuther Straße aus zu sehen ist, ist bereits fertiggestellt, sagt Andreas Wiebe, Vorstandsmitglied der AG. Noch deutet das Gerüst auf emsige Betriebsamkeit hin — in zwei Wochen soll es verschwunden sein. Das Dach ist bereits eingedeckt.

Gerichtsverfahren verzögerte

"Wir haben bereits alle Ausbauwerke ausgeschrieben und die Handwerker stehen Gewehr bei Fuß", sagt Wiebe. Die Übergabe der Wohnungen an die Käufer ist für den 30. Mai geplant. Ursprünglich visierte der Investor die Fertigstellung für Ende 2017 an. Aufgrund eines Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben habe sich die Baugenehmigung um ein halbes Jahr verzögert, sagt Wiebe.

Die Wohnungen sind gefragt, auch weil der Fiskus Käufern von Sanierungsobjekten Abschreibungsmöglichkeiten und damit im Endeffekt Steuervorteile ermöglicht. Lediglich zwei Penthäuser seien noch nicht verkauft, aber reserviert.

Der Investor reagiert auf die Nachfrage. Im zweiten Obergeschoss im Ostbau — wo sich einst ein Fitnessstudio befand — entstehen deshalb zusätzlich sieben Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 550 Quadratmetern. Im März, so Wiebe, rücken die ersten Bauarbeiter an.

Von den Wohnungen lässt sich auf eine Grünfläche am Rodensteinweg blicken. Dieses rund 1300 Quadratmeter große Areal hat die AG erworben und will dort 14 Wohneinheiten in die Höhe wachsen lassen. Es werden zwölf Einheiten mit 84 Quadratmetern und zwei mit 133 Quadratmetern Wohnfläche. Ein Meter auf ein Meter kostet 3500 Euro. Im April geht es mit den Bauarbeiten los, sagt Wiebe. 30 Prozent der Objekte sind bereits reserviert.

Erworben hat die Ecoloft AG die Gebäude auf dem ehemaligen Spinnereigelände von der Wiesent-Center GmbH, über die im Januar 2017 das Insolvenz-Verfahren eröffnet wurde (wir berichteten). 1999 kaufte die GmbH die ehemalige Spinnerei und vermarktete danach die 70 000 Quadratmeter Fläche als Gewerbehof Wiesent-Center.

Warten auf die Entscheidung

Aus der Insolvenzmasse will die AG das ehemalige Verwaltungsgebäude sowie eine Lagerhalle kaufen und sanieren. "Das zieht sich aber im Moment", sagt Wiebe. Man stehe derzeit in Verhandlungen, habe ein Angebot für die Gebäude abgegeben und warte auf die Entscheidung des Insolvenzverwalters Rechtsanwalt Peter Röger. "Die Ecoloft AG ist einer von mehreren Interessenten", sagt Röger auf NN-Nachfrage.

Wie viel Wohnraum dort entstehen könnte, falls die AG den Zuschlag erhält, ist offen, so Wiebe. "Zuerst müssen wir uns die Bausubstanz und Statik genau ansehen."

Patrick Schroll Redakteur Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail