Auf dem Feuerstein Zukunft verstehen lernen

Förderverein der Landvolkshochschule unterstützt zahlreiche Kurse und vermittelt die sinnvolle Weiterbildung - vor 44 Minuten

EBERMANNSTADT - Ein Förderverein der Landvolkshochschule Feuerstein hat sich im Dezember gegründet, dies soll eine nachhaltige Unterstützung für die KLVHS Feuerstein darstellen.

Die Katholische Landvolkshochschule auf dem Feuerstein wird jetzt von einem Förderverein unterstützt. Das Bild entstand bei dessen Gründung. © Foto: privat



Der Leiter der Gründungsversammlung, Thomas Lang, betonte vor allem die grundlegende Bedeutung des Vereins für die zukünftige Finanzierung der Erwachsenen- und Familienbildungsarbeit am Feuerstein. Jede und jeder könne Mitglied werden, der den Feuerstein in seiner aktuellen Substanz erhalten möchte.

Alle Vorstandsämter konnten besetzt werden. Als Erster Vorsitzender wurde Georg Haußner gewählt, der als Ehemaliger eines Hauptkurses der KLVHS Feuerstein besonders verbunden ist. In die weiteren Vorstandsämter wurden Vertreterinnen und Vertreter der Honorarkräfte, der ehemaligen Mitarbeiter, der Ehemaligengemeinschaft und der aktuellen Mitarbeiter gewählt.

Damit sei der Förderverein breit aufgestellt, um Menschen vom Feuerstein und der Notwendigkeit der Erwachsenenbildung am Feuerstein zu begeistern, so Georg Haußner. Vor allem die Verbundenheit mit der Region als auch die Verbindung in der Region seien bedeutsam für die KLVHS Feuerstein, hob Fritz Kroder als Vorsitzender des Trägervereins hervor. So wurden weitere Personen aus der näheren Umgebung als Mitglieder für den Förderverein gewonnen, die bereits in die aktive Arbeit eingebunden werden konnten. Zentraler Vereinszweck ist die Unterstützung der Landvolkshochschule Feuerstein und die damit verbundene Förderung der Bildungsarbeit für Menschen im ländlichen Raum und die allgemeine Förderung der Bildungsarbeit im ländlichen Raum.

Der ländliche Raum bedürfe einer besonderen Förderung, um gesellschaftliche Teilhabe — vor allem in Zeiten der Digitalisierung — zu ermöglichen.

Hierzu zählten einerseits das Vermitteln von Kenntnissen und Fähigkeiten im Kontext Regionalentwicklung, nachhaltiger Landwirtschaft, Umwelt und Organisation, andererseits aber auch das Schaffen von Möglichkeiten zur Stärkung der Persönlichkeit, der Gesundheit und zur Unterstützung von Familien.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Georg Haußner, verdeutlichte, dass jeder Mitglied werden könne. Bei Interesse an einer Mitgliedschaft oder Spende freuen sich die Organisatoren über eine möglichst zahlreiche Rückmeldung von Interessenten.

Wer mitmachen will und die Projekte der Landvolkshochschule fördern will, oder Kurse belegen möchte, kann sich melden unter KLVHS Feuerstein, Telefon (0 91 94) 73 63-0 oder

zentrale@klvhs-feuerstein.de