Auf dem Skulpturenweg: Winterwandern in der Fränkischen

Winterwanderung, Folge 2: Eine gemütliche Tour auf etwa 7,5 Kilometer - vor 1 Stunde

LITZENDORF - Die Fränkische Straße der Skulpturen will genau das, was eine Winterwanderung auch will: Jemanden oder etwas aus seinem angestammten Platz herausholen - mit den Skulpturen entlang des Weges. Mit dem Winterwander-Vorschlag Nummer 2 wollen wir Sie von ihrem Sofa hinaus in die frische Luft locken. Zirka zwei Stunden dauert der Zweiklang von Kunst und Bewegung.

Hier geht's zur Wintertour Folge 1 zur Burg Rabenstein.

Der Skulpturenweg beginnt am Wanderparkplatz zwischen Litzendorf und Lohndorf. Er dauert etwa zwei Stunden und ist gespickt mit Kunstwerken. © OpenStreetMap contributors



Der Skulpturenweg beginnt am Wanderparkplatz zwischen Litzendorf und Lohndorf. Er dauert etwa zwei Stunden und ist gespickt mit Kunstwerken. Foto: OpenStreetMap contributors



Los geht es am Parkplatz, von Litzendorf kommend kurz vor Lohndorf, auf der rechten Seite. Von hier in Richtung Straße gehen und bei den Hinweisschildern nach links in den Weg einbiegen. Die Straße überqueren und rechts in den gepflasterten Weg einbiegen. Diesen bergauf und bergab bis Lohndorf weitergehen. Am Wanderparkplatz in Lohndorf geradeaus weiter und den unteren Weg oberhalb des Fußballplatzes wählen (Markierung blaue Raute).

Es geht dann mit leichten Steigungen auf dem gepflasterten Weg bis nach Tiefenellern. Dort auf der Hauptstraße entlang bis zur Kirche laufen. Gegenüber der Kirche geht es rechts in die Straße „In der Ecke“ (Markierung rote Raute). Nun führt die Wanderung den Berg hinauf. Nach einer Rechtskurve gleich wieder am Waldrand rechts in einen Feldweg hinein einbiegen (Achtung: keine Markierung). Dem Weg weiter folgen.

Bilderstrecke zum Thema Ganz in weiß, klirrend kalt: Der Landkreis Forchheim im Winter Hier kommen die Winteransichten im Landkreis Forchheim: Unsere Leser und Fotografen haben sich im Winter 2017/18 auf die Suche nach den schönsten Ansichten in Eis, Schnee und Kälte gemacht. Die Ansichten zeigen, worauf wir uns diese Saison wieder freuen dürfen.



An einer T-Kreuzung links halten und weiter Richtung Lohndorf. Kurz vor Lohndorf geht es rechts Richtung Straße und über einen Parkplatz. An dessen Ende führt der Weg links rund 200 Meter bergauf, dann rechts auf der Anhöhe zu einem kleinen Haus, kurz danach erneut links bergauf (Markierung blauer Strich) an einer Baumreihe entlang zu einer Weggabelung. Hier rechts halten, der Weg schlängelt sich parallel zur Anhöhe bis zu einer T-Kreuzung gegenüber einer Feldscheune.

Zunächst rechts, nach wenigen Metern links weitergehen (Markierung gelber Strich, Abstecher nach Lohndorf mit sehenswerter Kirche möglich). Nach rund 500 Metern wird dieser Weg verlassen. Nun führt die Tour nach rechts über einen unmarkierten Weg bergab in Richtung Straße und zurück zum Ausgangspunkt. Es ist eine leichte Wanderung, die auch für den Kinderwagen geeignet ist.

Bilderstrecke zum Thema Atemberaubende Schönheiten: Die Fränkische Schweiz von oben Aus bis zu 2.500 Metern Höhe blickte Tom Schneider, Fotograf aus Ebermannstadt, bei einer Fahrt mit einem Heißluftballon auf Dörfer, Natur und wunderschöne Ecken der Fränkischen Schweiz und des Landkreises Forchheim.



Auf einen Blick: Die Besonderheiten

Ausgangspunkt und Parkmöglichkeit: Wanderparkplatz zwischen Litzendorf und Lohndorf.

Markierung: Blaue Raute und rote Raute, gelber Strich

Streckenlänge: 7,5 Kilometer

Laufzeit: zwei Stunden

Einkehrmöglichkeiten: Brauerei Hölzlein in Lohndorf, Telefon (09505) 357, geöffnet Montag bis Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr. Gasthof Krapp in Litzendorf, Telefon (09505) 80141, geöffnet Montag bis Samstag ab 16.30 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr. Restaurant Café Toskana in Litzendorf, Telefon (09505) 508967, geöffnet Dienstag, Freitag, Sonntag ab 9 Uhr ganztags; Mittwoch von 9 bis 15 Uhr, Donnerstag und Samstag ab 15 Uhr. Brauerei Hönig in Tiefenellern. Telefon (09505) 391, geöffnet Montag bis Mittwoch ab 15 Uhr, Freitag bis Sonntag ab 10.30 Uhr.

Sehenswert: Neben den Kunstobjekten gibt es viele fränkische Fachwerkhäuser, eine schöne Kirche in Lohndorf sowie die Kirche in Litzendorf, ein barocker Dientzenhofer-Bau aus dem Jahre 1718.

Besonderheiten: Die Fränkische Straße der Skulpturen ist ein beschaulicher Rundwanderweg durch das Ellertal, der an den Wegrändern mit künstlerischen Skulpturen bestückt ist. Die Ausstellung wurde 1994 von dem Oberpfälzer Bildhauer und Grafiker Ad Freundorfer, der in Lohndorf lebt, ins Leben gerufen. Die Kunstwerke befinden sich alle im Besitz der jeweiligen Künstler, die ihre Werke für mindestens zwei Jahre auf der Skulpturenstraße belassen. Grundgedanke ist es, die Kunst aus den Museen zu holen und sie einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Mehr Infos: www.fraenkische-toskana.com; weitere Touren auf dem Tourenportal der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz unter: www.fraenkische-schweiz.com/tourenplaner