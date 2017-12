Auf den Spuren von Dahlmeier und Thingnes Bø

FORCHHEIM

FORCHHEIM - Wenn es draußen kalt wird und die Wintersport-Ereignisse in den warmen Wohnzimmern über die Bildschirme flimmern, erreicht der Biathlon im TV ein Millionenpublikum. Die Geschwister Laura und Felix Auerswald aus Forchheim kennen die Ausdauer- und Präzisionssportart aus der Praxis.

Auf der Anlage des SC Neubau im Fichtelgebirge testet der Biathlon-Nachwuchs schon im September seine Zielsicherheit.



Zweimal in der Woche geht es für Laura und ihren Bruder ins Fichtelgebirge, um im Leistungszentrum des ansässigen Skiclubs in Bischofsgrün beziehungsweise auf der Anlage des SC Neubau zu trainieren. Laura, die außerdem noch bei der SpVgg Reuth Fußball spielt, wird es bislang noch nicht zu viel. Wenn sie sich entscheiden müsste? "Dann schon lieber der Wintersport", betont die Drittklässlerin.

Ihr vier Jahre älterer Bruder Felix hat da schon mehr Erfahrung sammeln können. Nur in der Abfahrt auf den Skiern zu stehen ist dem Zwölfjährigen zu wenig. Sobald es draußen weiß wird und die Hänge am Kratzer-Steinbruch befahrbar sind, baut er sich kleinere Schanzen aus Schnee.

Lust am Skispringen verloren

Die Geschwister Laura (li.) und Felix Auerswald in der Langlauf-Sommervorbereitung auf Rollen, am Hohen Peißenberg bergauf getrieben. © Fotos: Auerwald



Die zahlreichen TV-Übertragungen, die bei der vierköpfigen Familie meist zum Pflichtprogramm gehören, tun ihr übriges: Felix packte zunächst die Faszination am Skispringen. Vor gut zwei Jahren steht er das erste Mal auf einer kleinen Nebenschanze am Ochsenkopf. Das Skisprung-Fieber legt sich wieder, seine Mutter erklärt: "Die Sportart ist mehr an Bedingungen geknüpft, die Schanzen müssen je nach Wetter präpariert werden. Hierbei ist es schwierig, eine Regelmäßigkeit ins Training zu bekommen, wenn man nur zweimal die Woche von weiter außerhalb kommt." Dementsprechend sei es schwierig, die Motivation aufrecht zu erhalten, wenn Mitstreiter mit Trainingsvorsprung die doppelten Weiten springen. "Biathlon kann man immer ausüben und es gefällt mir mittlerweile sowieso besser", wendet Felix ein, den die Kombination der Disziplinen reizt: "Nur Langlauf oder nur Skispringen finde ich nicht so spannend. Beim Biathlon kann sich dafür beim Schießen innerhalb von Sekunden alles ändern."

Noch trägt Felix sein Luftgewehr beim Laufen nicht auf dem Rücken, in seiner Altersklasse wird ohnehin nur liegend abgedrückt. Mit 15 Jahren erfolgt der Umstieg aufs Kleinkalibergewehr. Sylvia Auerswald ist mit dem Förderangebot zufrieden: "Die Bedingungen und die Trainer sind top. Es wird außerdem viel Wert darauf gelegt, dass die Kinder Regeln einhalten und die Fairness in den Vordergrund rückt. Die Wettkämpfe sollen Spaß- und Spielcharakter haben. Bei der Beschaffung der Ausrüstung wird ebenfalls geholfen."

Wie auch bei den Biathlon-Vorbildern der beiden Geschwister wird nicht zuletzt im Sommer der Grundstein für erfolgreiche Wettkämpfe im Winter gelegt und getestet, wo der größte Nachholbedarf besteht. Neben der Sommerleistungskontrolle des Bayerischen Skiverbands (BSV) steht auch die Ski-Kids-Tour des Skiverbands Oberfranken (SVO) auf dem Programm. Bei Bergläufen, Hindernisparcours oder im Seilspringen sind Ausdauer und Kraft-Ausdauer gefragt. Vom nicht erst seit Magdalena Neuner bestehenden vermeintlichen Biathlon-Hype in Deutschland sei im Fichtelgebirge aber nicht allzu viel zu spüren: "In den unteren Altersklassen sind die Trainingsgruppen schon größer, aber nach oben hin wird es schon spärlicher", erklärt Sylvia Auerswald.

Seinen bisherigen Karrierehöhepunkt hat Sohn Felix im bayernweiten Vergleich mit den Biathleten seiner Altersklasse bei der Sommerleistungskontrolle in Ruhpolding erlebt. Der Schießwettbewerb findet in der bekannten Chiemgau-Arena statt. Mit Platz vier verpasste der Forchheimer nur knapp das Siegertreppchen. In der Ski-Kids-Sommerserie sprang Rang fünf heraus, während Schwester Laura auf Platz zwei dem Großteil ihrer Konkurrenz enteilt ist. Ambitionen sind vorhanden, denn in zwei Jahren könnte bei Felix die Aufnahme in den BSV-Kader erfolgen.

JONAS BAIER