Auf der A73: Beim Fahren eingeschlafen

Mann wollte bei Möhrendorf von der Autobahn abfahren - vor 41 Minuten

MÖHRENDORF/FORCHHEIM - Ein Mann aus dem Landkreis Forchheim war auf der A73 unterwegs und wollte bei Möhrendorf abfahren, da "übermannte ihn der Schlaf", schreibt die Polizei...

Symbolbild © News5



Symbolbild Foto: News5



Am Dienstagmorgen wollte ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim an der Autobahnausfahrt der A 73 bei Möhrendorf abfahren. Beim Ausfahren übermannte ihn der Schlaf, so dass er am Ende der Ausfahrt die dortige Kreisstraße überquerte und in die gegenüberliegende Leitplanke krachte.

Der Mann hatte viel Glück und wurde nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Aufgrund des Fahrens trotz Übermüdung muss er mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen, schreibt die Polizei.

nn