Auf Opfer eingetreten: Brutaler Vorfall in Gräfenberg

Zwei Tatverdächtige in U-Haft - Versuchter Totschlag und Erpressung - vor 1 Stunde

GRÄFENBERG - Nach einer "massiven körperlichen Auseinandersetzung" am Freitagabend in Gräfenberg haben Polizisten sechs Männer vorläufig festgenommen. Das Opfer, ein 36-Jähriger, erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Kripo Bamberg ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Kurz nach 21 Uhr geriet laut Polizei eine "größere Personengruppe" in einem Anwesen in einem Gräfenberger Gemeindeteil aneinander. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen sechs Männer auf den 36-jährigen Mann ein. Als dieser bereits am Boden lag, sollen sie teilweise auch gegen seinen Kopf getreten haben. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in eine Klinik. Die sechs Männer sind nach Angaben der Beamten im Baugewerbe tätig und in dem Haus untergebracht.

Inzwischen hat die Kripo Bamberg unter Hinzuziehung von Dolmetschern den Fall übernommen. Motiv der Auseinandersetzung waren demnach "ausstehende Geldforderungen".

Gegen die sechs Männer im Alter von 24 bis 55 Jahren sind Ermittlungen eingeleitet worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Untersuchungshaftbefehl gegen einen 43-Jährigen und einen 37-Jährigen. Sie sitzen derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und schwerer räuberischer Erpressung.

ppr