Auf Spuren des Reinheitsgebotes in Bierwelten eingetaucht

NN-Mitarbeiter Martin Regner erinnert sich an die Recherchen für seine Bierserie — Sammler, Liebhaber und gekrönte Häupter - vor 48 Minuten

FORCHHEIM - Unser freier Mitarbeiter Martin Regner kümmerte sich 2016 unter anderem wieder um die Gemeindepolitik in Hallerndorf. Doch nicht nur: Das Jahr 2016 war für den Bierfan wie geschaffen und so schrieb er eine Serie zum 500. Jubiläum des Bayerischen Reinheitsgebots. Daran erinnert er sich.

Die beiden Bierköniginnen Katrin I. (links) und Carina II. verrieten ihre Lieblingsbiere: Katrin I. bevorzugt ein herbes Pils, Carina II. lieber ein süffiges Helles. © Foto: Martin Regner



„Rum“ ist es beinahe, wie man in Franken sagt: Das Jubiläumsjahr des Reinheitsgebots neigt sich dem Ende. Allerdings stand 2016 nicht hochprozentiger Zuckerrohr-Schnaps aus der Karibik im Mittelpunkt, sondern das Bier: Dessen anno 1516 erlassene Zutatenregelung wurde heuer stolze 500 Jahre alt. Für meine diesbezüglichen Recherchen in Sachen Forchheimer Bierkultur habe ich kreative Bierbrauer, überzeugte Bierliebhaber, Fahrrad fahrende Bierdeckel-Sammler und fleißige Bierfest-Organisatoren besucht – und das eine oder andere Seidla gekostet.

Gleich Anfang Januar traf ich in Schnaid einen Mann, der eines der bittersten Biere der Welt herstellt: Braumeister Andreas Gänstaller drückte mir nach dem Interview in seinem Sudhaus eine Flasche Schwarzbier der niederländischen Marke „Euro Trash Brewery“ in die Hand, dessen Sud er im Auftrag der Niederländer angesetzt hatte. Das Etikett vermeldete 111 IBU. Diese Abkürzung steht für „International Bitterness-Units“, also Bitterkeits-Einheiten, und wenn man Wikipedia glauben mag, dann hat ein normales Pils 30 bis 45 IBU. Nur zum Vergleich. Erstaunlicherweise konnte man dass 111-IBU-Bier sogar trinken.

Etwas später erklärte mir Konrad Greif von der Forchheimer Eichhorn-Brauerei, warum ein Verzicht auf das Reinheitsgebot, das mancher experimentierfreudige Jungbrauer gern für mehr Freiheit bei den Zutaten abschaffen würde, für ihn keinesfalls in Frage kommt: „Wir wollen ja schließlich keine Chemie trinken.“ Falls das Reinheitsgebot wegfallen sollte, befürchtete er, dass Zuckerzusätze oder eine Haltbarmachung des Biers durch PH-Wert-Senker in Mode kommen könnten.

Nach seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Hausbrauer befragte ich Walter Simon aus Effeltrich, der in der Hobbybrauer-Szene unter dem Namen „Ladidel“ bundesweit bekannt ist.

Zum Selberbrauen brauche es demnach neben den vier Bierzutaten Wasser, Hopfen, Malz und Hefe nicht viel: Mit einem großen Einwecktopf als Sudpfanne, einem Plastikeimer als Läuterbottich, einem Mixer, langen Kochlöffeln, Gummischläuchen, Filtertüchern, einem Messbecher und einem Thermometer bis 80 Grad kann man schon richtig weit kommen. Richtig gutes Bier, davon zeigte sich Simon felsenfest überzeugt, sollte auf möglichst natürliche Weise gebraut werden, jedenfalls „nicht maschinell oder computergesteuert“.

Mit dem Stichwort „natürlich“ kam Simon nahe an die Meinung von Urban Winkler von der Klosterbrauerei Weißenohe heran, auch wenn dieser im Interview zum Reinheitsgebot einen anderen Schwerpunkt setzte: „Wir fränkischen Brauer müssen mehr darauf achten, wo unsere Rohstoffe herkommen und unter welchen Bedingungen sie hergestellt worden sind.“ Das Reinheitsgebot, so Winkler weiter, müsse dringend um Bio- und Regionalitätsstandards erweitert werden.

Im Mai verrieten mir die Aufseßer Bierkönigin Katrin I. und ihre damals frisch ins Amt gehobene Forchheimer Kollegin Carina II. ihre Lieblings-Biersorten: Die Aufseßerin trinkt am liebsten Pils, denn sie mag’s „gern herb.“ Die Forchheimerin bevorzugt zur Brotzeit dagegen „ein süffiges Helles“. Ein bisschen später, im September, traf ich Carina II. wieder und sie versicherte mir glaubhaft, dass sie an ihrer Seite keinen Bierkönig vermisst: „Ich habe ja den Bürgermeister Franz Streit, der ist mein Bierkönig“, meinte sie lachend.

Bierkönig gekürt

Einen Bierkönig hatten dagegen die Hallerndorfer bei ihren Biertagen im September gekürt. Im dortigen Gemeinderat war die Großveranstaltung zu Ehren des 500-jährigen Reinheitsgebots allerdings nicht unumstritten: Kontroversen gab es etwa um einen alten Zwetschgenbaum, der für die Aufstellung des Festzelts auf der Wiese neben dem Rathaus weichen musste. Am Ende war das dreitägige Fest mit Biersorten von sechs verschiedenen Brauereien ein voller Erfolg.

„Bier trinkt man nicht aus dickwandigen Glas-Eimern“, lautete die klare Ansage des Bierverkosters und Buchautors Tommy Lenssen beim Gespräch im Biergarten der Gräfenberger Lindenbräu. Er und Harald Schieder greifen zum Verkosten verschiedenster Biersorten lieber zu dünnwandigen Weingläsern, damit sich das Aroma des Gerstensafts optimal entfalten kann. Als Quintessenz ihrer intensiven Bierproben brachten beide 2016 das Buch „100 Beste Biere Bayerns“ heraus, darunter die stolze Zahl von sechs Sorten aus dem Landkreis Forchheim.

Apropos Zahl: Im August erfuhr ich, dass ein Kronkorken auf Bierflaschen in der Regel 21 Zacken hat und dass es gemäß dem Buch „77 Tricks eine Bierflasche zu öffnen“ von Brett Stern 77 mehr oder weniger bescheuerte Möglichkeiten gibt, diesen ohne Flaschenöffner zu entfernen. Zum Beispiel mit einer Gitarre oder mit einer Rohrzange. Auf dem Weiß-Tauben-Keller im Forchheimer Kellerwald traf ich den Schwabacher Bierdeckel-Sammler Jörg Fragner, der sich per Fahrrad eine komplette Kollektion Bierfilze aller fränkischen Brauereien zusammengestrampelt hat.

Der altgediente Wirt des Glockenkellers, Jürgen Zeitler, kramte für mich tief in seinem Gedächtnis und erzählte mir von der Zeit rund um das Jahr 1980, als er gerade die Bewirtschaftung seines Kellers übernommen hatte und noch Bier vom Brauhaus Forchheim aus seinen Zapfhähnen floss. An jene Jahre konnte sich auch der frühere Betriebselektriker des Brauhauses noch gut erinnern: Andreas Hack, den ich im Rüssenbacher Ruhestand ausfindig machen konnte und der einst persönlich dabei war, als anno 1994 der letzte Kasten Brauhaus-Bier vom Fließband rollte.

