Auf Winterwanderung von Waischenfeld zur Burg Rabenstein

... und wieder zurück in zirka drei Stunden: Folge 1 unserer sportlichen Reihe - vor 37 Minuten

WAISCHENFELD - Die NN haben das passende Gegenmittel für zu gemütliche Gemüter in der kalten Jahreszeit: Winterwanderungen, die Lust machen auf Bewegung. Zusammen mit der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz haben wir Wege zwischen ein und drei Stunden ausgesucht, die in der kalten Jahreszeit einen besonderen Reiz entfalten. In Folge eins geht es von Waischenfeld zur Burg Rabenstein.

Die Wanderung startet am Bischof-Nausea-Platz in Waischenfeld. Foto: OpenStreetMap contributors



Vom Bischof-Nausea-Platz in Waischenfeld starten wir auf dem Literaturweg Gruppe 47 in Richtung Rathaus, vor dem Rathaus geht es links über die Brücke. Auf dem Ufer- und Skulpturenweg flussabwärts an der Hammermühle vorbei wandern wir bis zur Pulvermühle. Nach der Pension geht es links ins sehr ruhige Wassertal. Bei der Abzweigung dann geradeaus.

Wir überqueren die Straße Waischenfeld–Oberailsfeld und laufen weiter in Richtung Burg Rabenstein. Nach dem kleinen Wäldchen rechts bis zu einer Gabelung der Feldwege, hier geradeaus und beim nächsten Flurweg nach rechts. Dieser Weg führt direkt vor die Burg Rabenstein. Vor dem Eingang die Treppenstufen abwärts, an der Sophienhöhle vorbei (die Höhle ist im Winter geschlossen) bis zur Abzweigung der unteren Treppe.

Dort gehen wir geradeaus und wieder aufwärts bis zum Aussichtspunkt Schweinsberg. Auf der Fahrstraße führt die Wanderung zirka 200 Meter aufwärts. Sollte viel Schnee liegen, kann man alternativ auch die sehr wenig befahrene Fahrstraße von der Burg Rabenstein (nach rechts) zur Straßenkreuzung laufen.

Bei der Straßenkreuzung (Marter) geht es nach rechts (alternativ geradeaus) auf einen Feldweg weiter. Bei der ersten Abzweigung auf einen schmalen Wiesenweg nach links abbiegen, dann geradeaus in Richtung Einödhof Sauerhof. An diesem vorbei auf einem breiten Feldweg. Bei der Wegeinmündung nach links in Richtung Hannberg abbiegen. Durch das Dorf und am Ende noch 250 Meter auf der Asphaltstraße bleiben, dann geradeaus, (in der Kurve rechts) nicht der Fahrstraße nach Langenloh folgen, sondern auf einen asphaltierten Feldweg Richtung Buchberg. An einer kleinen Kapelle vorbei.

Am Waldrand den Weg rechts folgend immer abwärts, bis man zum Plärrer kommt. Von hier aus weiter durch die Vorstadt bis zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz bei der Schule.

Weitere Informationen: www.waischenfeld.de, www.ahorntal.de, weitere Touren auf dem Tourenportal der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz: www.fraenkische-schweiz.com/tourenplaner.