Aufbäumen der Forchheimer Handballfrauen kam zu spät

Handball, Landesliga: HC-Damen verlieren bei der SG Regensburg mit 19:23 - vor 13 Minuten

FORCHHEIM - Deutlich unter Normalform präsentierten sich die HC-Handballfrauen über weite Strecken bei ihrem Gastspiel in Regensburg. Die Quittung: Eine 19:23-Niederlage beim Schlusslicht.

Die Handballdamen des HC Forchheim (weiß), hier gegen Nabburg, kassierten bei der SG Regensburg eine 19:23-Niederlage. © Ralf Rödel



Schon nach den ersten zehn Minuten konnte die SG Regensburg aufgrund der langsamen und unaufmerksamen Forchheimer Abwehr mit 6:2 in Führung gehen. Trainer Ihrke musste die Auszeit nehmen und forderte seine Mannschaft auf, in der Abwehr und vor allem in der Rückzugsphase wacher und schneller zu sein sowie im Angriff die Chancen zu nutzen.

Dies zeigte kurz Wirkung. Nach einem 4:0-Lauf gelang den HC-Damen nach knapp 20 Minuten der Ausgleich zum 7:7. Doch die erfolgreichen Torwürfe hielten nicht lange an; Forchheim spielte unkonzentriert und leistete sich viele Ballverluste. Regensburg ging wieder in Führung und baute diese bis zur Halbzeit auf 12:8 aus.

Thomas Ihrke forderte in der Pause von seinem Team mehr Konzentration, Konsequenz in den Abschlüssen und Kampfgeist in der Abwehr. Doch auch in der zweiten Hälfte konnten diese Dinge nicht umgesetzt werden. Die HC-Damen begannen erneut schwach. Das führte dazu, dass die Heimmannschaft mit zwei weiteren Toren ihre Führung auf 14:8 erhöhte.

In den nächsten Minuten sah es etwas besser aus. In der 46. Minute kamen die Forchheimer Damen wieder etwas näher heran (16:13). Danach jedoch zogen die Regensburgerinnen mit einem 5:0-Lauf auf 20:13 davon. Die HC-Damen näherten sich zwar gegen Ende des Spiels langsam ihrer Normalform, jedoch passierte dies viel zu spät.

Somit konnte man den Rückstand von sieben Toren, trotz eines letzten Aufbäumens in den verbleibenden zehn Minuten, nicht mehr aufholen. 23:19 stand nach 60 Minuten auf der Anzeigetafel – ein bitteres Ergebnis für die Flippers-Damen, die ihr eigentliches Leistungsvermögen nicht abgerufen hatten. Hinzu kommt die erneute Knieverletzung von Sabrina Molls, die vermutlich noch weitere Wochen ausfallen wird

HC: Simmerlein, Heid; Hannah Nemeth (1), Theresa Nemeth (3), Gärtner (2), Sauer (1), Sokol(3), Gößwein (4), Walz, Molls, Friedl (2), Irnstorfer (3), Kohnen.