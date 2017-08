Auffahrunfall in Forchheim unter Drogeneinfluss

Gesamtschaden von rund 1000 Euro und eine Anzeige - vor 13 Minuten

FORCHHEIM - Zuerst war es nur ein harmloser Auffahrunfall in der Äußeren Nürnberger Straße in Forchheim. Doch dann kam der Polizei der Verursacher des Unfalls seltsam vor.

Am Freitagnachmittag fuhr ein 23-Jähriger Autofahrer in der Äußeren Nürnberger Straße auf ein verkehrsbedingt wartendes Auto auf. Hierbei entstand an beiden Pkw ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro.

Nachdem während der polizeilichen Unfallaufnahme bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt und eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden wurde, musste er sich wegen des Verdachtes des Fahrens unter Drogeneinwirkung einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Den Unfallverursacher erwarten jetzt Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Besitzes von Betäubungsmitteln.

