Aufgepasst: Die Burker Weiber feiern wieder

Faschingsparty im Sportheim Burk: Es gibt noch Karten - vor 38 Minuten

FORCHHEIM-BURK - Am Donnerstag und am Freitag, 23. und 24. Februar, jeweils ab 18 Uhr wird in Burk wieder Weiberfasching gefeiert. Kurzentschlossene erhalten für den Donnerstag noch Karten an der Abendkasse — der Freitag ist bereits ausverkauft.

Der Burker Weiberfasching geht auch im Jahr 2017 – nun bereits zum 14. Mal – im Doppelpack über die Bühne. Was aus einer Schnapsidee zum zehnjährigen Jubiläum entstanden ist, hat sich inzwischen zum geschätzten Standard entwickelt.

Für Männer ist das Burker Sportheim an beiden Tagen bis 23.15 Uhr Sperrzone. Danach wird ihnen der Zutritt nur mit einer Krawatte (zum Abschneiden) gewährt.

Die Kleinen hingegen müssen sich noch ein bisschen gedulden. Sie feiern dann am Faschingsdienstag, den 28. Februar, von 14 bis etwa 17 Uhr im Burker Sportheim ihren Kinderfasching.

Wer sich schon einmal auf das närrische Treiben am Donnerstag und Freitag einstellen will: Wir haben die besten Bilder der Vorjahre rausgesucht.

bz