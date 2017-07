Aufregende Nacht in Pretzfeld: Mehrere Brände und ein Verkehrsunfall

Die Jugendfeuerwehren von Pretzfeld und Bretzfeld mussten ein spannendes Übungsprogramm absolvieren - 10.07.2017 10:37 Uhr

PRETZFELD - Leichte Schuhpaare in eher kleinen Größen stehen verstreut in der Halle des Feuerwehrhauses von Pretzfeld, während zwei Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht in die Dunkelheit hinausfahren. Es ist 22.30 Uhr. Vor drei Minuten riefen dunkle Gongschläge zum Einsatz: Zwei Wanderer lägen verletzt in einer Grube am Dietrichstein.

Die Jugendfeuerwehren aus Pretzfeld und Bretzfeld machen sich bereit zum Ausrücken. © Pauline Lindner



Die Jugendfeuerwehren aus Pretzfeld und Bretzfeld machen sich bereit zum Ausrücken. Foto: Pauline Lindner



Es war nur eine Übung, aber eine ganz besondere. Die Jugendfeuerwehren von Pretzfeld und der Partnergemeinde im Hohenlohischen Bretzfeld trafen sich wie alle Jahre zum gemeinsamen Üben. Nur: Diesmal ist das Szenario größer – 24 Stunden Dienst in einer Rettungswache.

Die Pretzfelder Jugendwarte Katja Priebusch und Daniel Werner haben für die Zwölf- bis 18-Jährigen eine forderndes Programm ausgearbeitet. Mit praktischen Einsätzen und einer ordentlichen Portion Theorie, insbesondere Erste Hilfe.

Die Helfer vor Ort aus Eggolsheim informierten die Jugendlichen über Erstversorgung. Aber das und den ganzen Ablauf kannten die 15 Gäste und die einheimischen Jung-Feuerwehrler natürlich nicht.

Gegen 21 Uhr waren das Bretzfelder Lf 8 und zwei kleinere Mannschaftswagen vorgefahren. Schlafplatz im Schulungsraum richten und vespern, lautetet die erste Aufgabe. Bunt gemischt wurden die Jugendlichen mit den erwachsenen Wehrleuten auf zwei Einsatzzüge verteilt. "Diese Nacht wird spannend und schlaflos", verkündete denn auch der zwölfjährige Nico aus Pretzfeld. Er ist zum ersten Mal dabei; im Winter wechselt er von der Kindergruppe und die Jugendfeuerwehr.

Er hat schon neue gleichaltrige Freunde aus der Partnergemeinde gefunden. Sie sind schon zum zweiten Mal dabei, denn in Baden-Württemberg kann man ab neun Jahren zur Jugendfeuerwehr. Sie zweifeln, ob Nico seine Ansage, er werde gar nicht schlafen, durchhalten kann. Darüber lächelt auch Tina.

Einzige Frau in der Jugendwehr

Die zierliche 17-Jährige ist die einzige Frau in der Pretzfelder Jugendwehr. Mit der weiblichen Verstärkung für sie aus Bretzfeld wurde es leider nichts. Auch dort tut nur ein Mädchen Dienst, das aber nicht teilnehmen konnte. Erst im Dezember, wenn Tina zur aktiven Wehr wechselt, hat sie wieder weibliche Kollegen.

"Am Anfang waren wir zu zweit, aber meine Kollegin ist bald wieder ausgetreten", erzählt Tina. Sie hielt trotzdem durch, auch wenn es ihr manchmal Schwierigkeiten macht, hoch gelagerte Gegenstände herunterzuholen. Die Greifhöhe ist im neuen Lf 10 der Pretzfelder halt eher auf Männer mit einer Größe von 1,8 Meter ausgelegt. Aber Tinas Mutter hat das gemeistert, und sie ist das Vorbild der Tochter.

Auch Tina weiß nicht, was sie noch alles in der Nacht erwartet. Ein volles Programm haben die Jugendwarte gepackt: zweimal Fehlalarm wegen angeblicher Brände, ein nächtlicher Verkehrsunfall und eben die Personensuche. Hier müssen die zwei Züge Jungwehrler — die Fahrer sind natürlich Erwachsene — nicht nur die Verletzten bergen, sondern auch noch eine Wiese als Landeplatz für einen Helikopter ausleuchten. "Der kommt leider nicht wirklich", muss Organisatorin Katja Priebusch bei der Lagebesprechung der erwachsenen Feuerwehrleute einräumen.

Die Schlauchaufwickelmaschine gibt es tatsächlich. "Das geht viel besser als von Hand", versichern zwei Burschen, die sie bedienen. Die Kontrolle der Einsatzbereitschaft ist wie auch in einer echten Rettungswache der Dienstbeginn. Das neue Lf 10 lockt natürlich besonders die Bretzfelder.

Pretzfelds Kommandant Thomas Glas kann gar nicht genug Einzelteile erklären: die transportable Pumpe, die Anschlussstücke für Unterflurhydranten und die eingebaute Wasserleitung zum Händewaschen während des Einsatzes. Sie ist sehr nützlich, denn Hygiene gilt auch bei der Erstversorgung eines Verletzten.

Im Hintergrund ist jetzt längst Jacqueline zugange. Sie muss die zwei Opfer der ersten Übung präparieren. Mit Lippenstift, Malkastenrot und etwas Talent lassen sich die tollsten Verletzungen imitieren. Jetzt kann es bald losgehen.

Mehr Fotos unter www.nordbayern.de/forchheim

PAULINE LINDNER