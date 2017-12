Aufregung in Forchheim: Rauch dringt in Haus

Feuerwehreinsatz in der Bamberger Straße - Ursache unklar - vor 6 Stunden

FORCHHEIM - Gegen 7.45 Uhr ist am Dienstagmorgen die Forchheimer Feuerwehr alarmiert worden: Offenbar war es in einem Anwesen in der Bamberger Straße, unweit der Brauereigaststätte Eichhorn, zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. In das betroffene Haus war ersten Angaben zufolge Rauch eingedrungen - "allerdings ist bis jetzt unklar, wo er herkam", sagt Feuerwehr-Sprecher Martin Gründl.

"Vermutlich ist der Rauch durch ein offenes Fenster ins Haus gezogen", so Gründl. Denn die Einsatzkräfte konnten innerhalb des Anwesens keinen Brandherd entdecken. Das Gebäude wurde schließlich von der Feuerwehr belüftet und der Einsatz war kurz darauf beendet. Verletzte gab es keine.