Aufstieg oder Runde 3: Jahn-Fußballer glauben noch

bayernliga-Relegation: Forchheimer wollen in Erlenbach 0:2 aufholen - vor 26 Minuten

FORCHHEIM - Wird es zu Pfingsten eine Wiederauferstehung mit krachender Feier auf der Heimfahrt mit den Fans im Bus oder die Einstimmung auf ein drittes und letztes Aufstiegsduell in der kommenden Woche (dann gegen den Verlierer der Ansetzung FSV Bruck gegen SC Feucht)? Der Kampf um einen Platz in der Fußball-Bayernliga spitzt sich in der Relegation für die SpVgg Jahn Forchheim beim SV Erlenbach zu.

Jahn-Trainer Christian Springer macht seinen Schützlingen Mut. Foto: Zink/WoZi



Da Adem Selmani sein Herz immer offen auf der Zunge trägt, lässt sich die Enttäuschung über den unglücklichen Forchheimer Auftritt am Mittwoch an ihm besonders gut darstellen. Der Spaß sei für den Augenblick verloren gegangen, verrät er. "Dass wir nach den anstrengenden Wochen müde sind, darf keine Ausrede sein. Wir wollten ja genau die Verlängerung." Als Kritik an Mitspielern will er diese Aussage aber auf keinen Fall verstanden wissen. Im Gegenteil, der Führungsspieler Selmani macht Mut: "Wir sollten nicht die Köpfe hängen lassen. So wie ich die Jungs kenne, passiert das auch nicht. Wir glauben an uns und wissen, was uns in Erlenbach erwartet. Wenn wir abrufen, was wir drauf haben, ist es immer noch eine komplizierte, aber machbare Aufgabe."

Viel Zeit für eine detaillierte Aufarbeitung der 0:2-Schlappe blieb nicht. Die Einheit am Donnerstag diente der Regeneration. Was der Trainer Christian Springer seinen Schützlingen direkt vor dem Spiel noch inhaltlich auf den Weg gibt, wird zum Ziel haben, "die offensive Schlagkraft zu erhöhen". Durchaus möglich, dass der Jahn mit Senad Bajric auf ein System mit drei Spitzen umstellt. Ein finaler Kanonenschuss? Springer sieht es undramatisch: "Wir tun den Teufel und wählen eine Hurra-Taktik. Unsere Chancen stehen doch gar nicht so schlecht, selbst wenn wir ein Gegentor bekommen. Ich gehe davon aus, dass wir zum Weiterkommen drei schießen müssen."