Augraben: Irritation wegen Lärmschutzwall

Bahn baut Erdwall im Augraben wieder ab - vor 10 Minuten

FORCHHEIM - Bahn — Deutsch, Deutsch — Bahn: Manchmal ist es auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu verstehen, was die Bahn bei der ICE-Streckenerweiterung genau macht und warum. NN-Leser im Augraben zum Beispiel fragen sich derzeit, warum der Lärmschutz-Erdwall wieder abgetragen wird. Die NN haben nachgefragt.

Keine Angst, der Lärmschutzwall bleibt. Derzeit braucht die Bahn die Erde aber an der Brücke zwischen Kersbach und Baiersdorf. © Ralf Rödel



Entlang der Augraben-Siedlung hat die Bahn einen drei bis vier Meter hohen Erdwall aufgetürmt, auf dem inzwischen zum Teil schon das erste Grün wächst und gedeiht. Und nun das: Der Wall wird wieder abgetragen, berichtet eine NN-Leserin und ist irritiert.

Die Bahn gibt Entwarnung: Am Ende wird der Erdwall stehen. Zwischendurch aber dient er einem ausgeklügelten System von Erdzwischenlagern, das ein wenig an den Sandkasten erinnert: Der Sand den ich an einer Ecke wegnehme, um eine Burg zu bauen, produziert dort einen Graben.

Möglichst kurze Wege

"Im Moment brauchen wir die Erde für die Dammverbreiterung an der Brücke zwischen Kersbach und Baiersdorf", erklärt Pressesprecher Frank Kniestedt (dazu mehr auf Seite 33). Das Ziel: möglichst kurze Transportwege. Die Erde stammt aus dem Aushub für den ersten Teil der Trasse bis nach Forchheim.

Wenn der nächste Trassenabschnitt an der Reihe ist, fällt wieder eine Menge Erde an, die dann erneut im Augraben angehäuft wird und dann wohl auch bleibt, denn der Lärmschutz ist gesetzt.

