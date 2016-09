Aus dem Land des Kaffees in die Forchheimer Rösterei

FORCHHEIM - Sie kommt aus dem Land, wo die Kaffeebohnen im Bergland bis in den Himmel wachsen - aus Äthiopien. Seit 1. September ist Aynalem Lema Keterew Azubi in der Kaffeerösterei Bogatz. Doch bis in die Forchheimer Hornschuchallee war es für die junge Frau ein langer Weg.

Kaffee, Cappuccino oder Espresso? Aynalem Lema Keterew macht eine Ausbildung bei Kaffee Bogatz. © Roland Huber



Zisch! Mit flinken Händen dreht Aynalem am runden Edelstahlknopf, aus dem der brühend heiße Kaffeedampf rauscht, presst Kaffeepulver in den Siebträger und schäumt Milch in einem Edelstahlkännchen. So, als hätte die 22-Jährige noch nie etwas anderes getan, als Kaffee, Cappuccino und Espresso zu zapfen.

Wegen politischer Probleme, erzählt die junge Frau mit den kunstvoll geflochtenen Zöpfen, sei sie ganz allein über Dubai nach Deutschland geflohen. Seit 2014 lebt sie in Forchheim, in einem Wohnheim in der Bamberger Straße.

Faible für "Worschdbrötla"

„Ambo“, diktiert sie der Journalistin in den Block, so heißt ihr Heimatort, der etwa 100 Kilometer westlich der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba liegt. Hier leben noch ihre Mutter und ihr kleiner Bruder, erzählt sie schüchtern, aber mehr will sie eigentlich nicht erzählen. Zwei Mal im Monat, maximal, können sie miteinander telefonieren, erzählt sie. Für zehn Euro kaufe sie sich dann eine Karte fürs Handy, aber das Funksignal nach Hause, nach Äthiopien, sei schlecht. In ihrer Freizeit, da fährt sie gerne mit einer Freundin aus dem Flüchtlingsheim Fahrrad und geht im Stadtpark spazieren. „Worschdbrötla“ und „Käsbrötla“, die esse sie gerne, aber mit fränkischen Klößen, lacht die junge Frau, da habe sie dann aber doch ein kulinarisches Problem.

Verschiedene Praktika hat Aynalem bereits hinter sich, war im Sattlertor-Kindergarten, im Katharinenspital und bei der Awo zum Schnuppern. Und eben auch für eine Woche in der Kaffeerösterei Bogatz. Dort hat es ihr so gut gefallen, dass sie sich auch vorstellen konnte, dort eine Ausbildung zu machen.

Die einzige Frau

Geholfen hat ihr dabei auch Christian Ohlraun. Er ist für die Handwerkskammer als sogenannter „Acquisiteur für Flüchtlinge“ in den Berufsschulklassen für Flüchtlinge in ganz Oberfranken-West unterwegs.

Während er ansonsten ausschließlich männliche Flüchtlinge in den klassischen Männer-Berufen wie etwa Mechatroniker betreut, sei Aynalem dabei in ganz Oberfranken-West sein einziger weiblicher Flüchtling, erzählt Ohlraun im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten.

Interessiert und schnell

Aynalem drückt für ihren Traumberuf „Fachverkäuferin für Konditorei“ in der Rösterei Bogatz einmal die Woche die Berufsschul-Bank in Bamberg. Mathe, Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und natürlich Deutsch stehen dann auf ihrem Stundenplan. Denn gerade die Sprache, so erzählt Ohlraun, sei für die meisten Flüchtlinge die größte Barriere. Auch Aynalem sei die ersten Tage in der Kaffee-Rösterei sehr schüchtern gewesen, erzählt Kollegin Melanie Gräfner. Doch spätestens seit sie mit den Bogatz-Kollegen auch abends privat zum Essen gehe, sei das Eis gebrochen. „Sie zeigt viel Interesse, ist fleißig und arbeitet sich schnell ein“, lobt Gräfner.

Auch Chefin Constanze Bogatz, die regelmäßig Kontakt zu Aynalems Berufsschule hält, ist voll des Lobes: „Sie ist fleißig, sieht die Arbeit, ist nett und gepflegt.“ Ein kleines Stückchen Heimat steht für Aynalem auch bei Bogatz im Regal: Kaffee aus Äthiopien. Darauf sei sie „sehr, sehr stolz“, sagt sie, und zaubert aus Milchschaum ein Herzchen in den Kaffee.

