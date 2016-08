Aus und vorbei: Elektromarkt Alphatecc in Forchheim schließt

Unrentabel: Die Geschäftsführung hat beschlossen, den "Verlustbringer" still zu legen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Elektrofachmarkt Alphatecc in Forchheim wird geschlossen, teilt das Unternehmen am Dienstagnachmittag per Pressemitteilung mit.

Alphatecc Forchheim, ein Unternehmen der Globus-Gruppe, galt der Geschäftsführung schon länger als „Verlustbringer“. Foto: Roland Huber



"Die Alphatecc Geschäftsführung hat sich nach umfangreicher Prüfung dazu entschieden, den Elektrofachmarkt in Forchheim zu schließen", heißt es in dem Schreiben. Der Markt befand sich bereits seit einiger Zeit in einer wirtschaftlich unsicheren Lage. Erst kürzlich hatte das Unternehmen mit einem Gerichtsprozess für Schlagzeilen gesorgt.

Im Rahmen des Gerichtsprozesses hatte es mehrfach geheißen, dass das Minus in der Bilanz des Forchheimer Markts zurückgegangen sei.

„Wir bedauern sehr, unseren Standort in Forchheim trotz intensiver Bemühungen aufgeben zu müssen“, heißt es von Timo Huwer, Geschäftsführer der Alphatecc Elektrofachmärkte. Bereits seit einiger Zeit hätte das Unternehmen geprüft, wie sich der Markt in Forchheim für die Zukunft aufstellen lasse. Dabei wurde deutlich, dass sich der Standort langfristig wirtschaftlich nicht betreiben lässt.

Darüber informierte die Geschäftsführung am Dienstag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Unter Einbindung der Mitarbeitervertretung möchte das Unternehmen zügig eine für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter "sozial verträgliche Lösung" erarbeiten, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Auch ein Datum für ihren letzten Arbeitstag haben die Mitarbeiter schon: Der Elektrofachmarkt in Forchheim schließt voraussichtlich Ende des Jahres.



bz