Ausbildungsmesse: Die Suche nach Traumjob

94 Aussteller und 2500 Besucher im Beruflichen Schulzentrum im Forchheimer Norden - vor 59 Minuten

FORCHHEIM - Mit rund 2500 Besuchern war die 17. Forchheimer Ausbildungsmesse, die am Samstag in den Räumlichkeiten des Beruflichen Schulzentrums stattfand, auch in diesem Jahr wieder ein Frequenzbringer. Insgesamt 94 Aussteller warben um die Gunst der künftigen Schulabgänger.

Wie geht es weiter nach der Schule? Bei der Ausbildungsmesse konnten sich Schüler informieren. Foto: Alexander Hitschfel



Gerade einmal zehn Minuten dauerte die offizielle Eröffnung der Ausbildungsmesse, die diesmal nicht, wie in den Vorjahren, in der Aula des Beruflichen Schulzentrums, sondern in einem Klassenraum, fernab der Besucher und nur für geladene Ehrengäste stattfand.

Die Neuigkeit der Ausbildungsmesse? Erstmals seien Messe-Guides eingesetzt, die durchnummerierte Einlassbändchen vergeben, mit denen man eine genaue Besucheranzahl ermitteln könne, erläuterte Sewekow. Unter allen Besuchern wolle man in diesem Jahr Sachpreise verlosen, kündigte Sewekow an. Zum letzten Mal in diesem Jahr sei auch das mobile Sägewerk im Außenbereich zu bestaunen, da der Seniorchef des Unternehmens in den Ruhestand gehe und der Firmennachfolger diese Tradition wahrscheinlich nicht fortsetzen werde, so Sewekow.

Landrat Herrmann Ulm (CSU) dankte Schulleiterin Elisabeth Bräunig, dass man auch in diesem Jahr wieder mit der Ausbildungsmesse in den Räumlichkeiten der Berufsschule zu Gast sein dürfe. Die Forchheimer Ausbildungsmesse sei die Chance für künftige Schulabgängerinnen und Schulabgänger sich schnell und kompakt und vor allem umfassend einen Überblick über die für sie interessanten Berufsperspektiven zu verschaffen, so der Landrat. Beim anschließenden Messerundgang konnten sich die Ehrengäste selbst einen Überblick über die Berufsvielfalt verschaffen.

Fast wie shoppen

Einen Überblick verschafften sich auch die drei Freundinnen Nina (14), Maike (15) und Tanja (14) aus Forchheim, die die Ausbildungsmesse schwer bepackt mit jeweils vier Werbetaschen verlassen. "Man könnte fast meinen, wir waren shoppen", sagt die 15-jährige Maike. Daheim wolle man dann gemeinsam mit den Eltern das viele Infomaterial sichten um dann festzulegen, in welche Richtung es in den nächsten Jahren gehen solle.

Auch Lukas Niedermaier (15), der in die neunte Klasse der Ritter-von-Traitteur-Schule geht und die Schule zum Ende des Schuljahres mit der Mittleren Reife abschließen will, informierte sich über die vielen Angebote. "Entweder was Handwerkliches oder was Soziales", hat er für sich schon eine erste Eingrenzung getroffen und schließt damit kaufmännische Berufe im Büro für sich aus. "Auch Frisör ist komplett gestrichen", hat er für sich entschieden.

Wer die Forchheimer Ausbildungsmesse besuchte, der hatte sprichwörtlich die Qual der Wahl, denn über 94 Aussteller bemühten sich dort um Azubi-Nachwuchs. Die Anbieter-Palette reichte vom Klinikum Forchheim, über die Sparkasse Forchheim, bis hin zur Frisörfachschule Meininghaus. Am Infostand von Weber & Ott gab es beispielsweise gratis Popcorn und eine Ticket-Verlosung für Basketball-Spiele der Bamberger Brose Baskets.

Schnell kamen die Berater an den einzelnen Infoständen in den Gesprächen auch auf das Thema "Ausbildungsvergütung" zu sprechen und versuchten damit gegenüber ihren Mitkonkurrenten zu punkten. Viele Unternehmen setzten auch Auszubildende aus dem eigenen Haus ein, die gleich auch Kontakte zu potenziellen Bewerbern knüpfen sollten.

ALEXANDER HITSCHFEL