Von einem rundum gelungenen Programm kann man angesichts der zahlreichen Auftritte, Tänzen und Sketche bei der diesjährigen Heroldsbacher Prunksitzung in jedem Fall sprechen. Neben der Garde trat natürlich auch das Prinzenpaar Ines Sapper und Thomas Warter in der Hirtenbachhalle auf. Und wie in jedem Jahr überzeugten auch die zahlreichen, teils selbst angefertigten Kostüme. Das Publikum war begeistert. © Sylvia Hubele