Ausgezeichnet: Roppelt überzeugt beim Biergarten-Voting

Biergarten in Stiebarlimbach landet auf Platz 2 im Nordbayern-Ranking - vor 3 Stunden

STIEBARLIMBACH - "Urgemütliche Gastlichkeit in ländlicher Idylle" - so beschreiben die Wirtsleute aus Stiebarlimbach den Flair auf dem Bierkeller ihrer Brauerei Roppelt. Wie gemütlich der Sommer dort sein kann, scheinen die Leute auch über die Landkreisgrenzen hinaus zu wissen: Im Biergarten-Voting von Nordbayern.de landete der Keller auf Platz 2.

Besucher schätzen am Bierkeller Roppelt in Stiebarlimbach neben der Atmosphäre die leckeren Brotzeiten und dass Essen auch von zu Hause mitgebracht werden darf. © dpa

Unterhalb des Kreuzbergs und direkt am Wald gelegen, werden am Bierkeller der Brauerei Roppelt Sommertag für Sommertag zahlreiche Besucher mit selbstgebrautem Bier, aber auch mit fränkischen Leckereien wie Salzknöchla und "Bohnakern", klassischen Brotzeitplatten und frischem Aischgründer Karpfen versorgt.

Dass der gemütliche Bierkeller mit Abenteuerspielplatz für die Kleinen längst kein Geheimtipp mehr ist, zeigt das Biergarten-Voting von nordbayern.de. Mehrere Wochen hatten die User Zeit, um für ihren Lieblingsbiergarten abzustimmen. Das Ergebnis und welcher Biergarten auf Platz 1 gelandet ist, finden Sie hier:

