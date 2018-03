Ausgezeichnete Genussorte in Stadt und Landkreis

Ehrung in der Staatskanzlei für Forchheim und das Fränkische Genießerland rund ums Walberla - vor 1 Stunde

FORCHHEIM/MÜNCHEN - MÜNCHEN/FORCHHEIM — Hundert Jahre Freistaat Bayern, dieses Jubiläum nahmen das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau zum Anlass, 100 „Genussorte“ in Bayern auszuzeichnen. Mit dabei sind auch Forchheim und das Fränkische Genießerland rund ums Walberla.

In der Münchner Residenz wurden die Preisträger ausgezeichnet. Foto: Staatskanzlei



Zur Prämierung hatte am Montag Landwirtschaftsminister Helmut Brunner die Gewinner in die Staatskanzlei nach München eingeladen.

„Das Wort Genuss muss wohl in Franken entstanden sein“, resümierte Landrat Hermann Ulm, der als Verantwortlicher für die Fränkische Schweiz die Delegation nach München begleitete. Denn von den 46 Gewinnern waren 29 aus Franken und allein sechs aus der Fränkischen Schweiz.

Neben dem Bierdorf Aufseß, Krenort Baiersdorf, Neudrossenfeld im Rotmaintal und dem Brauereienweg um Memmelsdorf gehören die Stadt Forchheim und das Fränkische Genießerland rund ums Walberla zu den Preisträgern.

Forchheim punktete mit den vier familiengeführten Brauereien und den Bierkellern im Kellerwald, Bäckereien und fünf Metzgereien, die typische fränkische Lebensmittel erzeugen. Eine Kaffeerösterei, ein Fischgeschäft mit eigener Teichwirtschaft und ein Meerrettichbauer rundeten das Bild ab. All dies wird durch Gästeführer für Besucher erlebbar gemacht.

Das rein ländliche „Fränkische Genießerland rund ums Walberla“ überzeugte durch seinen Reichtum an Gasthäusern, Brauern, Metzgern, Bäckern und vor allem über 30 Obstbauern, die Früchte aus ihren eigenen alten Streuobstbeständen zu Destillaten veredeln. Auf zahlreichen Wanderwegen durch die sanfte Hügellandschaft rund um das Walberla vermitteln ausgebildete Genussbotschafter Einblick in Herstellung und Verarbeitung. Viele Feste, allen voran der Brennertag am dritten Sonntag im Oktober und gelebte Traditionen, oft verbunden mit Kultur und tiefer Gläubigkeit, haben hier einen wertvollen Lebensraum für Bewohner und Gäste geschaffen.

Nico Cieslar, Leiter der Forchheimer TouristInfo und Helmut Pfefferle, Vorsitzender des Fränkischen Genießerlands rund ums Walberla, konnten die Pokale und Urkunden aus den Händen von Staatsminister Helmut Brunner in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz entgegen nehmen.