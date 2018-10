Auto brennt auf der A73 bei Eggolsheim komplett aus

Mann entkam nur knapp dem Feuer - Sachschaden auf 25.000 Euro geschätzt - vor 2 Stunden

EGGOLSHEIM - Ein Auto brannte am Donnerstag auf der A73 komplett aus. Der 63 Jahre alte Fahrer kam gerade zum Stehen, als Flammen aus seinem Wagen schlugen.

Der Autofahrer hörte nach eigenen Angaben noch, wie in seinem Motor am Donnerstagnachmittag etwas platzte. Als er seinen Wagen auf dem Seitenstreifen der A73 nahe Eggolsheim zum Stehen brachte, schlugen laut Polizei schon die Flammen aus dem Motorraum. Der 63-Jährige konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Fahrzeug brannte aus. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

