Auto geht bei Gößweinstein in Flammen auf

Ursache des Feuers ist noch unklar - Rund 4000 Euro Schaden - 08.10.2018 19:26 Uhr

GÖSSWEINSTEIN - Am Montag, kurz vor 16 Uhr, fing ein Auto der Marke Renault aus noch ungeklärter Ursache auf der Staatsstraße am Behringersmühler Berg (in Höhe des Gößweinsteiner Minigolfplatzes) Feuer und brannte danach völlig aus.

Das Auto ging am Behringersmühler Berg in Flammen auf. Foto: Thomas Weichert



Der 72-jährige Fahrzeuglenker aus Gößweinstein war alleine in seinem Auto als Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Er konnte noch rechtzeitig aussteigen, kam mit dem Schrecken davon und und blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Gößweinstein eilte mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zum Brandort, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug ein Raub der Flammen wurde. Der Behringersmühler Berg musste für über zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Die Umleitung zur Bundesstraße 470 und nach Behringersmühle erfolgte über den Sachsenmühler Berg. Den Totalschaden an dem acht Jahre altem Pkw schätzt die Polizei Ebermannstadt auf rund 4000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei vermutet einen technischen Defekt.