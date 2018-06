Auto in Effeltrich beschädigt: Flüchtiger Fahrer gesucht

Renault-Fahrer hörte noch "Krachen und Knirschen" in unmittelbarer Nähe - vor 1 Stunde

EFFELTRICH - Ein 57-Jähriger hat am Mittwochmorgen seinen Renault auf einem Schotterparkplatz am Ortseingang von Effeltrich geparkt. Nachdem er sich in unmittelbarer Nähe entfernte, hörte er ein lautes Krachen und Knirschen...

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er laut Polizei einen frischen Unfallschaden fest - und konnte noch beobachten, wie ein Lkw mit Anhänger gerade den Parkplatz verließ. Es wurde ein Gesamtsachschaden von 1500 Euro verursacht.

Da der Geschädigte einen Teil des Kennzeichens ablesen konnte, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Forchheim die Ermittlungen auf.

