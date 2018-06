Auto streift junge Radlerin in Reuth: Fahrer flüchtig

15-Jährige musste in ärztliche Behandlung - Polizei sucht Zeugen - 21.06.2018 10:52 Uhr

FORCHHEIM-REUTH - Am Mittwochmittag ist eine 15-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad auf der Reuther Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen und wollte nach rechts in die Georg-Büttel-Straße abbiegen. Hier wurde sie links von einem Auto überholt – allerdings zu dicht.

Denn laut Polizei streifte der Wagen die Radlerin mit dem rechten Außenspiegel, das Mädchen stürzte von ihrem Fahrrad. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Der Autofahrer aber setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Am Fahrrad entstand ein Schaden von mindestens 100 Euro.

Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer nimmt die Polizei Forchheim, Telefon (09191) 7090-0, entgegen.