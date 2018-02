Hier kommen die Winteransichten im Landkreis Forchheim: Unsere Leser und Fotografen haben sich auf die Suche nach den schönsten Ansichten in Eis, Schnee und Kälte gemacht.

Der Bezirk Oberfranken startet Aktion "Oberfränkisches Wort des Jahres 2018". In unserer Umfrage in Forchheim haben wir Stadtbewohner gefragt, welche Begriffe ihnen am häufigsten über die Lippen kommen.