Autobahn schon wieder nachts gesperrt

Zwischen Erlangen-Nord und Baiersdorf-Nord zweimal Bauarbeit - vor 47 Minuten

FORCHHEIM - Die A 73 wird zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Nord und Baiersdorf-Nord in den Nächten von Dienstag, 28. auf Mittwoch, 29. November, und in der folgenden Nacht auf Donnerstag, 30. November jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr für den Verkehr in Fahrtrichtung Bamberg gesperrt.

Symbolbild Autobahnsperrung © NEWS5 / Merzbach



Das teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit. Aufgrund von Schutzplankenarbeiten und Arbeiten zum Einheben von vier Verkehrszeichenbrücken entlang der Fahrbahn in Richtung Bamberg zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Nord und Baiersdorf-Nord ist es demnach notwendig, die Fahrtrichtung Bamberg zu sperren und den Verkehr über die Bedarfsumleitung zu führen.

Die Umleitungsstrecken U47 (Erlangen bis Möhrendorf) und U49 (Möhrendorf bis Baiersdorf) sind ausgeschildert.