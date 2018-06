Autofahrer vermutlich mit Luftgewehr beschossen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in Forchheim Verdächtiges gesehen haben - vor 4 Stunden

FORCHHEIM - In Forchheim wurde der Fahrer eines VW Multivan am Sonntag vermutlich mit einem Luftgewehr beschossen. In der Fahrertür entdeckte er eine kleine, kreisrunde Eindellung.

Der Autofahrer war am Sonntagvormittag auf der Willy-Brandt-Allee in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als er auf Höhe des Wertstoffhofes einen Knall hörte.

Er hielt an um sein Fahrzeug zu untersuchen und entdeckte in der Fahrertür eine kleine, runde Eindellung mit Lackabplatzern. Die Polizei suchte die Steinbühlstraße ab, aus der der Schuss gekommen zu sein schien, doch finden konnte sie niemanden.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Polizei Forchheim sucht nun Zeugen, denen im Zusammenhang damit etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

