Autofreier Sonntag: Tipps zur Fortbewegung

Bilderstrecke zum Thema

2017 findet der Fränkische Schweiz Marathon zum 18. Mal statt. Von Anfang an begleiteten die Nordbayerischen Nachrichten die Teilnehmer an der Strecke. Die schönsten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus der Anfangszeit, im zweiten Austragungsjahr 2001, haben wir in einer Bildergalerie zusammengefasst.