Babinja Wirth strahlt beim Schaulaufen der Stars

Hindernisläuferin des TSV Ebermannstadt unter den deutschen Top zehn - 09.07.2017 17:00 Uhr

EBERMANNSTADT/BETZENSTEIN - Studium und Leistungssport bringt Babinja Wirth derzeit erfolgreich unter einen Hut. Die 22 Jahre alte, aus Betzenstein stammende Vorzeigeathletin des TSV Ebermannstadt erzielte bei der Deutschen Meisterschaft in Erfurt einen persönlichen Rekord.

Geschmeidig und konzentriert überspringt Babinja Wirth das Hindernis auf dem Weg zum schnellsten 3000m-Lauf ihrer Laufbahn. © Foto: Theo Kiefner



In den Katakomben der Mixed-Zone des Steigerwaldstadions in Erfurt strahlte eine 22-Jährige wie ein Honigkuchenpferd und hatte allen Grund dazu: Nach Platz 15 im Vorjahr belegte die Betzensteinerin diesmal Platz neun unter der deutschen Elite und verbesserte tatsächlich nochmals ihre persönliche Bestmarke, die sie erst Mitte Juni aufgestellt hatte, um fast zwei Sekunden auf 10:42,95 Minuten.

Und es war bemerkenswert, wie die U23-Juniorin ihr Ding durchzog. Sie ließ sich weder davon beeindrucken, dass von Anfang an Gesa Felicitas Krause und die ähnlich souveräne Zweite, Jana Sussmann, mit Siebenmeilenstiefeln davon zogen. Einige versuchten zu folgen, mussten das aber büßen. So hatte Babinja Wirth zwei vor ihr laufende Rivalinnen stets im Auge mit dem Ziel, sich dieses Duo zu schnappen. Doch zunächst wurde das Ebermannstädter Leichtathletik-Gewächs nach einem relativ langen Sololauf auf Platz zehn von hinten eingeholt. Aber mit diesem Minigrüppchen lief sie mit – und kam in der Schlussrunde von Rang zwölf auf neun nach vorne.

"Ich glaube, ich habe inzwischen ein ganz gutes Gefühl für mein Tempo. Allerdings hat mir die Hitze, die ich sonst eigentlich gerne mag, sehr zu schaffen gemacht. Die Luft war sehr trocken", berichtet Wirth – und so musste sie vor dem Interview dringend einen großen Schluck aus der Wasserflasche nehmen.

HOLGER PETER