Badeanzüge und Schwimmbretter für Bali

Die ungewöhnliche Spendenaktion des Forchheimer Königsbads unterstützt eine private Hilfsinitiative - 19.12.2016 16:50 Uhr

FORCHHEIM - Von Franken nach Indonesien: Fundstücke aus dem Königsbad kommen künftig auf der Götterinsel Bali zum Einsatz.

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (links) und Bäderamtschef Walter Mirschberger übergeben Schwimm-Utensilien an Brigitte Forstner-Keck. © Foto: Roland Huber



Mannshohe Schwimmnudeln in pink und türkis, Schwimmbretter mit Palmenmotiven, Badehosen auf denen Batman prangt: Körbeweise hat Walter Mirschberger Utensilien aus dem Königsbad dabei, alles Dinge, die die Besucher bei ihren Schwimmbadbesuchen vergessen haben. „Die Aufbewahrfrist dafür ist abgelaufen“, erklärt der Bäderamtschef, insgesamt, so schätzt er, lagern etwa 20 randvolle Kisten im Fundus des Bades.

Dass die Utensilien den Weg um den Globus antreten, ist der Effeltricherin Brigitte Forstner-Keck zu verdanken: Die 57-Jährige war vor vier Jahren zu ihrer Silberhochzeit das erste Mal auf Bali und hat sich dort in das Land und in die Menschen verliebt. In Pemuteran, einem Dörfchen im Nordwesten der Insel, habe man schnell Freundschaft zu den Hotel-Mitarbeitern und Dorfbewohnern geschlossen, erzählt sie. Als man ein Jahr später, wieder in Bali, den runden Geburtstag ihres Mannes am Hotel-Pool gefeiert habe, da habe sie bestürzt feststellen müssen, dass die meisten der Inselbewohner zwar das Meer direkt vor der eigenen Haustüre haben, aber nicht schwimmen können.

Wieder zu Hause machte Forstner-Keck Nägel mit Köpfen,absolvierte bei der Erlanger Wasserwacht ihren Rettungsschwimmer in Bronze und holte sich Tipps bei ihren beiden Cousinen, die Sportlehrerinnen sind. Ab März nächsten Jahres wird Forstner-Keck sechs Wochen lang Schwimmkurse in Pemuteran geben. Bereits jetzt sind zehn Schülerinnen und Schüler für den Schwimmkurs angemeldet. Die Schwimmschüler sind zwischen neun und 18 Jahre alt, Mädchen und Buben werden getrennt unterrichtet.

Weil die Gepäckmenge auf dem Flug nach Bali begrenzt ist, bietet Oberbürgermeister Kirschstein während des Pressetermins ein ganz besonderes „Weihnachtsgeschenk“ an: Die Stadt Forchheim wird ein dickes Weihnachtspaket mit Schwimmutensilien schnüren und direkt nach Bali verschicken.

BIRGIT HERRNLEBEN