Bahn-Brücke in Kersbach wird gesperrt

Abriss und Neubau der Überführung - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Kreisstraße FO 2 zwischen Kersbach und der Staatsstraße 2244 wird wegen dem Abbruch und Neubau der Straßenbrücke über die Bahnstrecke ab Dienstag komplett gesperrt.

Ab Dienstag ein vertrauter Anblick für alle Autofahrer, die der Kersbacher Bahn-Brücke zu nahe kommen. (Symbolbild) Foto: Distler



Die Sperrung für die Arbeiten wird zwischen kommendem Dienstag, 13. September, und längstens bis Ende der Bauarbeiten an der Brücke am Sonntag, 28. Mai 2017, bestehen bleiben. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Umleitung der Autos, Lastwagen und mehr erfolgt über die St 2244, die St 2243 und über die FO 25. Der Verkehr an der Einmündung der FO 25 in die St 2243 in Kersbach und an der Einmündung der FO 25 in die St 2244 wird durch eine Ampel geregelt.

nn