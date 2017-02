Bahn will sparen: Pendler müssen in Forchheim frieren

Wartehalle wird nicht beheizt — Vandalen beschädigten oft Ventile - vor 49 Minuten

FORCHHEIM - Die Wartehalle des Forchheimer Bahnhofs ist, ehrlich gesagt, keine Halle, in der man gerne seine Freizeit verbringt. Aber im Winter, da hat sie einen gewissen Reiz. Wenn es draußen bitterkalt ist, dann wärmt man sich beim Warten (was mitunter bei der Bahn ja dauern kann) dankbar auf. Inzwischen hat die Bahn aber das Heizen eingestellt.

In der Wartehalle im Empfangsgebäude am Forchheimer Bahnhof bleiben die Heizkörper (zum Beispiel ganz hinten links) kalt. Andere Bahnhöfe der gleichen Größe hätten gar keine Wartehalle, sagt die Bahn. Außerdem sind hier die Vandalen zu oft am Werk. © Foto: Huber



In der Wartehalle im Empfangsgebäude am Forchheimer Bahnhof bleiben die Heizkörper (zum Beispiel ganz hinten links) kalt. Andere Bahnhöfe der gleichen Größe hätten gar keine Wartehalle, sagt die Bahn. Außerdem sind hier die Vandalen zu oft am Werk. Foto: Foto: Huber



Jeden Werktag steht Harald H. am Forchheimer Bahnhof und wartet auf seinen Zug. Er gehört zu den Pendlern, die in Forchheim arbeiten und in Nürnberg wohnen. Seit Jahren. Wenn es so eisig ist wie in den vergangenen Wochen, dann „benutze ich gerne die Wartehalle“. Er fühle sich dort sehr wohl, schreibt er den NN.

In diesem Winter haben Harald H. und seine Mitpendler nicht viel Glück mit der Strategie: Die Heizkörper sind genauso kalt wie die Temperaturen auf dem Bahnsteig. Als Harald H. die Servicemitarbeiter darauf anspricht, versprechen sie ihm, nachzufragen. Und tun es auch.

Bewusst nicht angeschlossen

Die Antwort fällt ernüchternd aus. Es sei ihm mitgeteilt worden, dass die Heizkörper bewusst vom Zulauf abgenommen worden seien und auch nicht mehr angeschlossen würden. Gründe könne man nicht nennen.

Der Nürnberger lässt nicht locker und hakt bei der Servicestelle im Bahnhof Nürnberg schriftlich nach. Von dort heißt es, für Bahnhöfe in der Größe Forchheims und mit vergleichbarem Kundenstrom hält die Bahn „standardgemäß nur noch Wetterschutzhäuschen oder andere offene Überdachungen“ für ausreichend. Forchheim könne sich sinngemäß also glücklich schätzen, noch einen geschlossenen Warteraum im Empfangsgebäude zu haben.

Außerdem, so das Bahnhofsmanagement, sei die Heizung durch Vandalen häufig beschädigt worden, die Reparaturkosten stünden in keinem wirtschaftlichen Verhältnis mehr. „Es wurden häufig die Ventile an der Heizung kaputt gemacht“, bestätigt ein Bahnsprecher auf Nachfrage der NN und nennt das als Hauptgrund für die Entscheidung. Im Übrigen werde bereits seit mehreren Jahren nicht mehr geheizt. Vielleicht sei das bislang nicht so aufgefallen, weil die vergangenen Winter nicht besonders kalt gewesen seien, vermutet er.

Alle gleich behandeln

Aus der Traum vom warmen Warten. Für Harald H. ist das nicht in Ordnung, schließlich ist die Wartehalle nun einmal da und Wartehallen in anderen Städten würden auch beheizt. „Ich bin der Meinung, dass alle Bahnkunden gleich behandelt werden sollten.“

Dass es in der Forchheimer Wartehalle trotzdem ein paar Grad wärmer ist als draußen am Bahnsteig, hängt mit dem Zeitschriftenladen zusammen, der auch im Empfangsgebäude untergebracht ist und der quasi die Halle unfreiwillig mitheizt. Statt wie bislang beide Türen einladend offen stehen zu lassen, wurde inzwischen eine Türhälfte geschlossen. „Es zieht die ganze Wärme sonst raus“, sagt ein Mitarbeiter.

BEKE MAISCH