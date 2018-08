Bahnhof Forchheim: Unendliche Aufzugs-Geschichte

Die meisten Lifte gehen noch immer nicht - vor 4 Stunden

FORCHHEIM - Die Aufzüge am Forchheimer Bahnhof entwickeln sich zum Dauerärgernis. Nun hat der FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Körber einen geharnischten Brief an den Bahn geschireben.

Ein Mitarbeiter der Bahn wartet den Aufzug auf dem Bahnsteig 7/8, der inzwischen wieder funktioniert. © Michael Husarek



Optimisten würden wohl von einem kleinen Fortschritt sprechen: An diesem Freitagmorgen (3. August) funktioniert immerhin der Aufzug auf dem Bahnsteig7/8. Der zum Bahnsteig 1 ist nach wie vor abgesperrt, der auf dem Bahnsteig 4/5 ist kaputt. Das ist zumindest einen bessere Quote als Mitte der Woche, als uns Leser davon berichteten, dass alle Aufzüge außer Betrieb waren.

Die Verweis, dass einer der Aufzüge in der Kalenderwoche 28 repariert werde, wurde inzwischen auf Kalenderwoche 31 geändert. Die 28. Kalenderwoche war im Juli, die 31 Kalenderwoche geht an diesem Sonntag zu Ende.

Es ist eine unendliche Geschichte, vor allem eine unenddlich ärgerliche Geschichte, die sich um die vor einigen Monaten neu errichteten Aufzugsanlagen entwickelt hat. Wer schwere Koffer, ein Fahrrad oder einen Kinderwagen dabei hat, muss diese irgendwie die Treppen rauf und runter schleppen, für Rollstuhlfahrer ist der Forchheimer Bahnhof teils ein unüberwindliches Hindernis.

Das will auch der Forchheimer FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Körber nicht mehr länger hinnehmen. In einer Mail an den Bahnbevollmächtigten Klaus-Dieter Josel, die auch unserer Redaktin vorliegt, findet Körber deutliche Worte zu den Zuständen auf den Bahnsteigen.

"Es ist schon ein besonderer Schildbürgerstreich, nach einem Umbau aktuell weniger bzw. gar keine Barrierefreiheit vorhalten zu können", schreibt Körber und nimmt damit Bezug auf die Renovierungsarbeiten am Forchheimer Bahnhof. Und weiter: "Ich finde das vollkommen inakzeptabel und auch wirklich beschämend für ein Mobilitäts- bzw. Technologieunternehmen wie die Deutsche Bahn!"

Am Ende seiner Mail fragt Körber: "Wie können Sie diesen nicht mehr länger hinnehmbaren Missstand erklären?" Eine Antwort der Bahn liegt bislang nicht vor.