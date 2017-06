Bahnhof Forchheim: Unterführung soll im Dezember fertig sein

Trassen-Ausbau: Südlich des Bahnhofes sind die neuen Gleise in Endlage, nördlich ruhen die Arbeiten vorerst - vor 47 Minuten

FORCHHEIM - Die Bahntrasse nimmt zunehmend Gestalt an: Vom Forchheimer Bahnhof bis nach Baiersdorf sind die neuen Gleise fertig. Richtung Eggolsheim aber geschieht auf der Strecke in den kommenden eineinhalb Jahren kaum etwas. Baustopp. Könnte man meinen.

An den Gleisen wird Feinarbeit erledigt, während daneben am Forchheimer Bahnhof die Bagger rollen. Die neue Fußgänger-Unterführung soll hier bis Jahresende entstehen. © Fotos: Ulrich Schuster



"Baustopp? So ein Quatsch, Ruhe ist auf der Großbaustelle nie", sagt Bahn-Sprecher Frank Kniestedt. Die zwei neuen Gleise zwischen Baiersdorf und Forchheim liegen in Endlage, Ende August sollen sie in Betrieb gehen. Was jetzt daran noch gemacht werde, nennt Kniestedt "kleinteiliges Fein-Tuning": Schallschutzwände aufstellen, Kabel verlegen, Stellwerktechnik installieren, Oberleitungen justieren.

Damit die Züge auf den beiden Gleisen planmäßig ab 28. August rollen können, ist laut Bahn-Sprecher im Bereich des Forchheimer Bahnhofes eine Sperrung notwendig: "Sie dauert voraussichtlich vom 23. bis zum 28. August."

Zudem soll die neue Fußgängerunterführung auf der Ostseite (an der Bayreuther Straße) im August bis Bahnsteig 2 komplett geöffnet werden.

Vertrauter Anblick vom Frankenschnellweg: Großbohrgeräte treiben neben dem Bahnhof Löcher in die Erde, um die Baugrube für den Tunneleingang zu sichern.



Auf der Westseite, unmittelbar neben dem Bahnhofsgebäude, wird derzeit die Baugrube für den Tunnel gesichert – mit einer Stütz- oder "Bohrpfahlwand": "Im Wesentlichen bohrt man dabei Löcher in die Erde und füllt sie mit Stahlbeton", erklärt Kniestedt. Zum Einsatz kommen hierfür die von den Lärmschutz-Arbeiten an der A 73 bekannten, turmhohen Großbohrgeräte. Die Stützwand sei notwendig, weil sie dafür sorgt, "dass Konstruktion und Bahnhof nicht zusammenfallen".

Vom Bahnhof unterirdisch bis rüber zur Bayreuther Straße – beziehungsweise durch die Unterführung zu den Bahnsteigen – gelangen Fußgänger und Radfahrer "bis Fahrplanwechsel", so der Bahn-Sprecher. Das bedeutet: Ab 10. Dezember soll der neue Tunnel komplett durchgängig sein, egal ob vom Bahnhofsplatz oder von der Bayreuther Straße aus.

Jedenfalls sei das Gros der Arbeiten auf der Strecke vorbei, so Kniestedt. Doch das gilt nur für die Strecke südlich des Bahnhofes. "Der Abschnitt nach Norden, Richtung Eggolsheim-Neuses, wird ab 2019 in Angriff genommen", teilt ein Sprecher vom DB-Infopunkt Forchheim mit. Komplett ruhen die Arbeiten allerdings nicht: Signal-Anlagen werden erneuert, in Eggolsheim wird weiter an der neuen Fuß- und Radweg-Unterführung gebaut. Streckenmäßig tut sich jedoch nicht wirklich etwas. "In diesem Jahr ist die Seite östlich des Forchheimer Bahnhofes dran, 2018 die Westseite und übernächstes Jahr geht es nach Eggolsheim weiter", heißt es aus dem Infopunkt. "Überall kann eben nicht gebaut werden."

PHILIPPROTHENBACHER