Bahnhof Forchheim: Unterirdisch bewegt sich was

Trassen-Ausbau bringt immer mehr historische Relikte zu Tage - vor 52 Minuten

FORCHHEIM - Am Bahnhof sind die Arbeiten zum viergleisigen Ausbau der ICE-Trasse in vollem Gange. Das sagt zumindest die Bahn. Doch viel Neues ist bislang nicht zu sehen, insbesondere was die vielen Brücken im Streckenabschnitt Forchheim-Eggolsheim angeht, die erweitert oder neu errichtet werden sollen. Zurzeit macht den Arbeitern eher die Vergangenheit zu schaffen. Aber für zwei wichtige Überführungen gibt es immerhin konkrete Bautermine.

Die Fundament-Platten liegen bereit: Hier soll auf Höhe des Stellwerkes in den kommenden Wochen eine Ersatzbrücke für Fußgänger entstehen.



Die Fundament-Platten liegen bereit: Hier soll auf Höhe des Stellwerkes in den kommenden Wochen eine Ersatzbrücke für Fußgänger entstehen.



Auf der 83 Kilometer langen Ausbaustrecke zwischen Nürnberg und Ebensfeld ist Forchheim „der einzige Abschnitt, in dem so viel im Bahnhofsbereich gebaut werden muss“, sagt Peter Bergfeld im Info-Container der Deutschen Bahn. „In Erlangen ist da gar nichts gelaufen, in Fürth ist ein Gleis dazugekommen. Aber hier in Forchheim wird wirklich alles umgekrempelt.“ Das bedeutet: abreißen, freimachen, errichten – allen voran Brücken. Die Autobahnbrücke Baiersdorf-Nord muss neu gebaut und die Augrabenbrücke um zwei Gleise erweitert werden. Die Trubbachbrücke bekommt einen neuen Überbau für drei Gleise und unmittelbar südlich des Bahnhofs, wo die Wiesent unterhalb der Gleise verläuft, soll eine Eisenbahnüberführung entstehen.

Von der Piastenbrücke aus lässt sich die künftige ICE-Trasse schon gut erkennen, ebenso wie die blau umzäunten Baugruben, in denen momentan neue Abwasserrohre verlegt werden. Die Brücke selbst wird voraussichtlich Mitte 2019 abgerissen. © Fotos: Roland Huber



Von der Piastenbrücke aus lässt sich die künftige ICE-Trasse schon gut erkennen, ebenso wie die blau umzäunten Baugruben, in denen momentan neue Abwasserrohre verlegt werden. Die Brücke selbst wird voraussichtlich Mitte 2019 abgerissen. Foto: Fotos: Roland Huber



Neben einer neuen Fußgängerunterführung, die die alte städtische und inzwischen fast komplett zubetonierte Unterführung ersetzt, werden insgesamt 15 Eisenbahnbrücken erneuert, sowie zwölf Straßen-, Wege- und Fußgängerbrücken nachgerüstet. Oder sie entstehen gänzlich neu – wie die Piastenbrücke. Deren Abriss und Neubau soll laut Bergfeld mit der zweiten Baustufe im Juli 2019, pünktlich zum Ende des Annafestes, beginnen und nach seinem Kenntnisstand „bis zum Anfang des Annafestes 2020 fertig sein“.

Aber das ist Zukunftsmusik. Noch sucht man vergeblich nach brückenbau-technischen Fortschritten, was auch Peter Bergfeld wundert. „Der Bau beziehungsweise die Erweiterung all dieser Brücken dauert ja mindestens ein Jahr“, erklärt er. „Da ist bislang wenig passiert. Ich hoffe, dass die Arbeiten bald losgehen.“ Denn solange die Brücken nicht fertiggestellt sind, können auch die neuen Gleise nicht genutzt werden.

Treppenübergang kommt bald

Doch ist das für Bergfeld kein Grund, den Termin-Teufel an die Wand zu malen. Der Abschnitt Baiersdorf-Forchheim soll planmäßig 2019 fertiggestellt sein. Und der DB-Mitarbeiter hat eine gute Nachricht für alle Fußgänger, die in nächster Zeit von der Bayreuther Straße aus schneller zum Bahnhof gelangen wollen: Der Treppenübergang, der etwa auf Höhe des Stellwerks von der Ostseite über die Gleise zum Bahnhof führt, soll „in zwei bis drei Wochen gebaut werden“. Die Behelfs-Überführung war eigentlich bereits für Mitte August geplant. Nun haben Arbeiten endlich begonnen.

Wenig Neues an der Oberfläche also, dafür viel Altes im Untergrund, das die Bagger regelmäßig zu Tage fördern: Relikte aus dem vergangenen Jahrhundert wie beispielsweise zwei Luftschutzbunker, die im Zweiten Weltkrieg vermutlich für das Bahnhofs-Personal gedacht waren. Oder eine Güterwagen-Waage.

Viel muss noch dem Erdboden gleich gemacht werden, damit am Ende die viergleisige Trasse entstehen kann. Deren Verlauf ist inzwischen zwar erkennbar. Trotzdem gibt Peter Bergfeld zu, dass das erste halbe Jahr der eingeplanten drei bis 3,5 Jahren Bauzeit in Forchheim überwiegend von Rückbau-Maßnahmen geprägt war.

PHILIPP ROTHENBACHER