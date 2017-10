Mit der "Deutschen Messe" Franz Schuberts sind die ersten Balthasar-Neumann-Musiktage in Gößweinstein am Sonntag glanzvoll zu Ende gegangen. Unter der Leitung des Regionalkantors Georg Schäffner sang der etwa 30-köpfige Basilikachor auf der Orgelempore. Ein Bläser-Quartett des Ensemble Hundshaupten aus René Hurtienne und Peter Gunreben (Trompete), Wolfram Weltzer (Posaune) und Dietrich Kawohl (Euphonium) umrahmte den Gottesdienst in der Basilika. © Udo Güldner