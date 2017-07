Bammersdorf: Berlinerinnen von der irischen Musik fasziniert

Beim Shamrock-Castle auf Schloss Jägersburg genießen 1600 Besuchern die ausgelassene Atmosphäre - 10.07.2017 16:57 Uhr

BAMMERSDORF - Mit rund 1600 Besuchern stößt die sehr beliebte "Shamrock-Castle-Veranstaltung", die am Wochenende auf Schloss Jägersburg über die Bühne ging, schön langsam an ihre Kapazitätsgrenze. Von Seiten der Veranstalter will man aber den familiären Charakter weiter behalten und nicht vergrößern.

Ausgelassene Stimmung herrschte unter den Besuchern des „Shamrock-Castle-Festivals. © Alexander Hitschfeld



Ausgelassene Stimmung herrschte unter den Besuchern des „Shamrock-Castle-Festivals. Foto: Alexander Hitschfeld



Es ist Samstagabend um kurz vor 19 Uhr. Auf der Bühne im Innenhof zu Schloss Jägersburg sorgt aktuell die Coburger Celtic-Rockband "Kilkenny Knights" für irisches Feeling mitten im Innenhof des historischen Gemäuers. Insgesamt 1600 Besucherinnen und Besucher – und damit nochmals 100 mehr als im letzten Jahr – haben in diesem Jahr dem Weg zum Celtic-Rock- und Irish-Folk-Festival "Shamrock Castle" gefunden.

Vielzahl von Flöten

Geige, Flöte, Akkordeon und Drums sind die typischen Instrumente die zum Instrumentenpool einer jeden Celtic-Rock oder Irish-Folk-Band gehören, fehlen auch bei den Coburger Kilkenny Knights nicht. Besonders Musikerin Bine zaubert aus einer Vielzahl von verschiedenen Flöten immer wieder typische Klangfolgen, die man automatisch mit der grünen Insel verbindet.

Mitten im Besuchergewühl treffen wir die beiden großgewachsenen Blondinen Sandra (24) und Manuela (22), die beide eigens aus Berlin nach Bammersdorf angereist sind. Im Takt der Musik bewegen sich die zwei jungen Frauen, ihre Augen geschlossen und offenbar gedanklich weit weg, ganz weit weg.

"Irland ist ein wahnsinnig tolles Land", erzählt Sandra, die 22-jährige Manuela stimmt ihr zu. Die beiden sind nicht nur Freundinnen, sondern auch Arbeitskolleginnen, arbeiten beide für eine große Fluggesellschaft als Stewardessen und waren beruflich bereits schon zweimal in Irland.

Musikerin Bine von der Band Kilkenny Knights erwies sich als Meisterin an der Flöte. © Alexander Hitschfel



Musikerin Bine von der Band Kilkenny Knights erwies sich als Meisterin an der Flöte. Foto: Alexander Hitschfel



Ihre Flugbereiter-Uniform haben die beiden jungen Frauen an diesem Wochenende gegen kurze Röcke und hautenge Tops getauscht; "Free Hugs" haben die zwei Frauen mit Lippenstift in ihren Ausschnitt geschrieben. Was übersetzt heißt: Umarmen ist erlaubt - mehr aber auch nicht. Die männlichen Besucher respektieren die Grenzen. Alle spielt sich in harmloser Art und Weise ab. Die zwei jungen Frauen sind das erste Mal auf Schloss Jägersburg — im Gegensatz zu vielen anderen Gästen, die schon in den vergangenen Jahren die Veranstaltung besucht haben,

"Irish-Folk und Celtik-Rock ist genau unsere Musik", gibt Manuela ihren Musikgeschmack Preis. Und genau davon gab es an den zwei Festivaltagen jede Menge, denn der Veranstalter hatte auch diesmal verschiedene in der Szene bekannten Bands — nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem benachbarten Ausland — nach Bammersdorf geholt.

Gewöhnungsbedürftig ist für die zwei Frauen das Campen im mitgebrachten Zelt, weil beruflich bedingt verbringen sie viel Zeit in verschiedensten Hotels rund um den Globus. Für zwei Tage verzichten die beiden Flugbegleiterinnen aber auf den Luxus und geben sich ganz der irischen und keltischen Musik hin.

"Irland ist einfach ein traumhaft schönes Land", erzählt Sandra, die vor allem von der unberührten Küste der Insel mit den preisgekrönten Sandstränden und von den zerklüfteten Bergketten schwärmt.

Die Band Kilkenny Knights © Alexander Hitschfel



Die Band Kilkenny Knights Foto: Alexander Hitschfel



Das Shamrock-Castle, das bereits schon die fünfte Veranstaltung dieser Art in Bammersdorf ist, zweimal wurde es davor auf Burg Waischenfeld veranstaltet, ist nicht nur längst den Kinderschuhen entwachsen, sondern zählt mit inzwischen 1600 Besuchern schon längst zu den Großveranstaltungen im Jahresterminkalender des Landkreises Forchheim.

So langsam stoße man aber auch an die Kapazitätsgrenzen, wird von den Veranstaltern berichtet. Vergrößern? Nein, vergrößern will man nicht, weil sonst dieser ganz persönliche Charakter des Festivals verloren geht und das will man nicht aufs Spiel setzen. Was das besondere an irischer Musik ist? Manuela bringt es auf den Punkt: "Es ist einfach eine Goodtime-Musik, die Freude und positive Stimmung verbreitet."

ALEXANDER HITSCHFEL